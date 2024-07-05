Япония запускает план строительства 500-километровой конвейерной ленты для решения надвигающегося кризиса в сфере логистики грузов.

Мегапроект автотранспортной системы, охватывающий примерно 500 км, задуманный для упрощения грузоперевозок и замены 25 тыс. грузовиков, обещает стать новой вехой в инфраструктурном развитии. Реализация этой амбициозной инициативы, оцененной в $25 млрд, не только решит проблему дефицита кадров в логистике, но и существенно снизит выбросы углекислого газа в атмосферу, что положительно скажется на окружающей среде. Этот грандиозный план, выдвинутый японским правительством, предусматривает соединение Токио и Осаки с помощью специального транспортного механизма, который позволит ежедневно перевозить миллионы тонн грузов между этими крупными городами. Хотя начать воплощение этой задумки в жизнь в Стране восходящего солнца планируют не раньше 2034 года.

Следует отметить, что идея данного проекта возникла внутри одного из специализированных ведомств и активно развивается. В то же время Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма призывает бизнес принять участие в этой кампании. Власти понимают, что без привлечения частных инвестиций реализация такого дорогостоящего проекта представляется чрезвычайно сложной задачей.

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Планируется, что маршрут для контейнеров будет пролегать главным образом по эстакадам над существующими дорогами и параллельно с ними, а также часть пути пройдет под землей. Автоматизированная система под названием Autoflow-Road в будущем должна стать обширной сетью, охватывающей всю страну. В Японии отмечают, что спрос на грузоперевозки продолжает расти, в то время как количество работников в логистике сокращается. По прогнозам, к концу текущего десятилетия до 30% грузов не смогут быть доставлены из пункта А в пункт Б из-за нехватки перевозчиков.

Мнения экспертов по поводу этой идеи разделились. Как считают некоторые наблюдатели, оценить конкурентоспособность Autoflow-Road пока рано — необходимо провести детальные исследования и провести тщательные расчеты. Только после этого можно будет судить об экономической эффективности проекта. По оценкам столичной японской газеты Yomiuri, стоимость строительства линии может составить $51 млн за каждый километр. Сергей Гатауллин, российский ученый, техноброкер и экономист, высказывает свою точку зрения: «Магистральный конвейерный транспорт (МКТ) является, с одной стороны, весьма перспективным направлением развития транспортной инфраструктуры за счет возможности сокращения издержек при грузоперевозках, но, с другой стороны, значительные первоначальные инвестиции без гарантированного грузового оборота могут оказаться неэффективными. Кроме того, в мире пока не накоплен достаточный опыт успешной реализации масштабных проектов МКТ протяженностью несколько сотен километров. Поэтому каждый проект построения объектов МКТ, требующий государственно-частного партнерства, требует тщательного технико-экономического обоснования, учитывающего социальные и экологические аспекты».

При правильном подходе и грамотном проведении проекта, новая автотранспортная система в Японии может стать значимым шагом в развитии логистики и транспортной инфраструктуры, обеспечивая эффективные грузоперевозки и содействуя экономическому развитию страны.