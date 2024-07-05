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gotreksson
Китай установил 10 мировых рекордов, проложив дорогу по морю между городами Шэньчжэнь и Чжуншань
Проект соединил города Шэньчжэнь и Чжуншань, сократив время пути до 30 минут. Речь идет о самом длинном и широком тоннеле, самом большом отливке для погружных элементов, самом широком гидроизоляционном устройстве и других достижениях. Безопасность была приоритетом при строительстве, что принесло огромную пользу социально-экономическому развитию провинции Гуандун, где проходит магистраль.

Китай вновь поразил мировое сообщество своим инновационным подходом, реализовав труднейший проект и установив сразу 10 мировых рекордов. Инженеры этой великой страны с гордостью продемонстрировали свою способность воплощать в жизнь самые смелые идеи, подтвердив технологическое превосходство в области строительства мостов и тоннелей.

Речь идет о масштабном проекте в мире — скоростной морской автомагистрали с восемью полосами движения. Строительство этой магистрали через водное пространство протяженностью 24 км заняло семь лет, хотя идея ее возникла еще в предыдущем десятилетии. Но только современные технологии позволили приступить к этому амбициозному проекту. Китайские ученые и инженеры смогли найти уникальные решения и воплотить их в жизнь. Этот проект соединил города Шэньчжэнь и Чжуншань по кратчайшему пути через тоннель длиной 6,8 км и два моста протяженностью 17,2 км. Кроме того, были построены два искусственных острова и первая в мире подводная транспортная развязка между автомобильной магистралью и аэропортом. Теперь путь между экономическими центрами можно преодолеть вчетверо быстрее — всего за 30 минут.

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Агентство Xinhua сообщило, что в ходе строительства китайские специалисты установили десятки мировых рекордов:

- Тоннель стал самым длинным (протяженностью 5 км под водой) и широким (46 м), выполнен из железобетонной трубы со стальным кожухом;

- Подводный объект имеет самую большую отливку для стальной оболочки погружного элемента, выполненную с использованием самоуплотняющегося бетона объемом 29 тыс. куб. м на секцию трубы;

- В конечном стыке тоннеля с погружной трубой применяется самая широкая многократно складывающаяся гидроизоляция в форме М высотой 3 м;

- Главный мост имеет длину пролета 1666 м, что является рекордом для подвесных конструкций с коробчатыми балками;

- Мост также отличается самой высокой мостовой палубой (91 м), самым высоким навигационным разрешением, и высочайшей аэродинамической устойчивостью к ветру (84 м/с);

- При строительстве использовано самое крупное якорное устройство объемом 344 тыс. куб. м и самое большое покрытие мостовой горячим асфальтобетоном площадью 378,8 тыс. кв. м;

- За один день строители уложили более 22,6 тыс. кв. м асфальта, что эквивалентно трем футбольным полям.

Безопасность была приоритетом на протяжении проекта. Инновационные системы пожаротушения и дымоудаления были внедрены при строительстве тоннеля. Роботы, патрулирующие объект, передавали информацию в реальном времени в центр управления, обеспечивая надежность и безопасность работ.

Открытие морской автомагистрали приносит огромную пользу социально-экономическому развитию провинции Гуандун, где находятся ведущие технологические компании. Более 70 млн человек проживают в городах, прилегающих к заливу. Шэньчжэнь, известный как "китайская Кремниевая долина", насчитывает 17 млн жителей. Этот новый транспортный коридор, открытый примерно в 30 км к северу от другой знаковой трассы — Гонконг — Чжухай — Макао, состоит из серии мостов и тоннелей, пересекая дельту реки Жемчужной, соединяя крупнейшие города региона. Проект стоил около $17 млрд, при этом на дорогу Шэньчжэнь — Чжуншань были потрачены $6,7 млрд.

#китай #технологии #транспорт #строительство #гонконг #рекорды #мосты #шэньчжэнь #гуандун #макао
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