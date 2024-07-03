Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В России готовят повышение сборов за аэронавигацию — авиабилеты могут подорожать
Повышение сборов за аэронавигацию в РФ еще обсуждается, пока предполагается рост на 150 рублей за тонну взлетной массы на каждые 100 километров.

В России с августа начнут взимать новый сбор — целевой сбор за аэронавигацию, повышающий ставку на 150 рублей на пассажира, которые авиакомпании будут вынуждены оплачивать. Эти средства, также известные как пролетные, будут поступать в общий котел с целью осуществления капитального ремонта аэродромов. Первым объектом для финансирования по этой схеме предполагается выбрать Чебоксары.

Ранее сообщалось, что из 228 аэродромов 116 требуют капитального ремонта. На 75 из них уже выделены 250 миллиардов рублей из федерального бюджета. Это значительные средства, приходящиеся на одну единицу — примерно 3,33 миллиарда рублей. Согласно планам Росавиации, средства от повышения ставок на аэронавигацию позволят профинансировать модернизацию 51 аэродрома, что дает общее число в 126 единиц. Видимо, с момента перехода Виталия Савельева с поста Министра транспорта на должность вице-премьера, состояние еще десяти аэродромов ухудшилось. Увеличение тарифа на 150 рублей в данном случае не должно привести к резкому подъему цен на авиабилеты, скорее всего это будет в пределах 50-150 рублей. Однако недостаток предложения при высоком спросе и дефиците воздушных судов оказывает большее влияние на увеличение стоимости билетов. За год цены на авиабилеты выросли в среднем на 25%, что не может не беспокоить. В то же время загрузка самолетов остается на высоком уровне.

реклама

Тем не менее важно рассмотреть этот вопрос с другой стороны. В прошлом десятилетии системные либералы активно продвигали идею государственно-частного партнерства в строительстве терминалов аэропортов. Однако стоит задать вопрос: почему государство не могло самостоятельно заботиться о развитии аэропортов, построив инфраструктуру без участия частного сектора, аналогично с тем, как РЖД занимается строительством и реконструкцией железнодорожных вокзалов.

Государство в определенных случаях может успешно управлять инфраструктурой, сдавать аренду зоны аэропортов и получать прибыль от этого. Подконтрольное Росавиации акционерное общество может полностью контролировать аэропортовую инфраструктуру и получать доход, позволяя государству эффективно управлять данным ресурсом. В итоге, такой подход мог бы оказаться более выгодным и эффективным для развития аэропортов.

Получаемые средства можно было бы направлять на модернизацию аэродромов даже до окупаемости объектов. Кроме того, важно иметь эффективный механизм перераспределения, чтобы ресурсы, накапливаемые с прибыльных аэропортов, могли быть использованы для финансирования убыточных.

Иначе возникает парадоксальная ситуация: прибыльные объекты принадлежат частным компаниям, в то время как убыточные, как правило, остаются на государственном балансе (иногда — на балансе регионов).

Это явление не уникально для авиаперевозок и встречается во многих отраслях. Такая ситуация серьезно затрудняет эффективное управление сектором, мешая достижению приоритетных целей. 

Для более эффективного управления ресурсами необходимо разработать механизм, который позволит стимулировать инвестиции в модернизацию аэродромов и обеспечит равноправное распределение вырученных средств для развития всей индустрии авиаперевозок. Это поможет создать устойчивую систему, способствующую развитию сектора и обеспечивающую экономическую эффективность, не ограничиваясь только прибыльными объектами.

#новости #ремонт #мнение #налоги #аэропорт #аэрофлот #росавиация #чебоксары #билеты на самолет #дорожный сбор
+
Написать комментарий (0)
Темпы роста прибыли российских компаний превышают рост зарплат
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Завод по производству снарядов в Литве начнут возводить без разрешения на строительство
1
На Eurosatory 2024 была представлена ракетная установка FZ231 для борьбы с беспилотниками
1
Внезапное разрушение российского спутника на орбите Земли заставило экипаж МКС укрыться на станции
1
В России возобновит работу одно из старейших золотодобывающих предприятий Дальнего Востока
1
Российский «Микрон» готов начать массовое производство чипов по 65-нм узлу, но только в 2028г
7
NVIDIA перечислила процессоры Intel и AMD, которые больше не будут получать новых драйверов
+
Марсианский орбитальный аппарат "Одиссей" сделал снимок самого большого вулкана в Солнечной системе
+
В распоряжении военных специалистов РФ оказалась система наведения ракеты ATACMS – ее начали изучать
9
Для PlayStation запатентовали технологию обратной совместимости
4
В новой игре от Bend Studio ожидается сюжетная кампания
+
31 июля AMD выпустит ещё два процессора Ryzen для старого сокета АМ4
7
Российские инженеры показали перехватчик дронов «Воган-9СП», способный достигать скорости в 200 км/ч
+
Galaxy S25 сможет запустить Genshin Impact со скоростью 120 кадров в секунду
1
Массовый сбой на PlayStation Network и PS Store: у геймеров отсутствует доступ к играм и сервисам
7
Metaphyuni представила новый мини ПК Genesis Cube с процессором Ryzen 7 8845HS
+
Sony закрывает большой завод по производству оптических накопителей CD, DVD и даже Blu-ray-дисков
+
Apple запатентовала новую технологию под названием "растягиваемые дисплеи"
+
GeForce RTX 4080 на Amazon стоит на $100 ниже рекомендованной цены и выгоднее Radeon RX 7900 ХТХ
3
Tesla представила систему самоочистки своих автономных роботакси Cybercab
+
РКК "Энергия" разрабатывает дроны для новой российской космической станции
3

Популярные статьи

Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
38
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
20
Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми
10
"Undead City": хочу быть как "Left 4 Dead" - краткий обзор игры
2
Эксперты Army Recognition сравнили возможности российского истребителя Су-35С и американского F-15EX
+
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
213
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июня
1
Видеокарты дорожают — 7 оптимальных моделей, которые все еще выгодно покупать в июле 2024 года
3
Почему нет смысла покупать дорогую материнскую плату, и сколько слотов ОЗУ должно быть на игровом ПК
16
Какие комплектующие стоит купить в игровой ПК (а какие нет) в 2024 году, спасая деньги от инфляции
12

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
00:47
Как минимум вот. И в 2022 говорили, мол зима близко. И нет оснований предполагать, что через год перестанут говорить. https://overclockers.ru/world/show/128435/budanov-prizval-perenesti-boevye-dejstvi...
В Генштабе ВС РФ огласили сроки завершения СВО
Вячеслав Крицков
00:46
Может быть позже какой нибудь Рх 5600 , но и проц по идее нужен другой что бы хотя бы на минимум алан ваке было .
В обновленном рейтинге наиболее выгодных игровых CPU лидирует Ryzen 5 5600X
Вячеслав Крицков
00:42
Ну типо геймер с затычкой на 4 Гб ...особо не нужно много ....
В обновленном рейтинге наиболее выгодных игровых CPU лидирует Ryzen 5 5600X
Вячеслав Крицков
00:41
Или точнее сказать поиграть можно будет )
В обновленном рейтинге наиболее выгодных игровых CPU лидирует Ryzen 5 5600X
Вячеслав Крицков
00:40
Я вообще пока что планирую минималку ,5 1600 под 24 Гб , и рх 470 ,понятно что не эталон , но пара запчастей давно лежит ,да и поиграть будет во много что норм ....
В обновленном рейтинге наиболее выгодных игровых CPU лидирует Ryzen 5 5600X
DIP48
00:32
Спасая деньги от инфляции, вкладывать их в покупку компьютера - так себя идея, прямо скажем, идиотская. Инфляция самой компьютерной техники гораздо больше инфляции денег. Даже новьё устаревает и теряе...
Какие комплектующие стоит купить в игровой ПК (а какие нет) в 2024 году, спасая деньги от инфляции
Артём Николаев
00:30
Запомни, друзья - только армия и флот! ARM - британская компания, Google и Qualcomm - американские. MediaTek и TSMC - Тайвань, который такой же основной союзник вне НАТО, как и Южная Корея. А китайцы ...
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
DIDEI
00:19
Почему нет смысла покупать 7800x3d и как удалить из закладок оверлокер сру.
Почему нет смысла покупать дорогую материнскую плату, и сколько слотов ОЗУ должно быть на игровом ПК
Evgeny Chezarin
00:15
Нужно быть полным долбоебом чтоб купить Core i5-14600KF с ГовноЕядрами за 29к.
Какие комплектующие стоит купить в игровой ПК (а какие нет) в 2024 году, спасая деньги от инфляции
IronWolf
00:14
Мне вот интересно коменты можно удалить, а дятла писателя , который как говорит Шеша воспроизводит кал, и вводит некрепкие умы в заблуждение нельзя, Админы где голосование по результатом которого мо...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем