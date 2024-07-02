Международный валютный фонд (МВФ) призывает США срочно решить проблему чрезмерного роста госдолга и дефицита бюджета, поскольку это усиливает риски для экономики страны и мира в целом.

Международный валютный фонд(МВФ) выразил негодование в адрес американских властей, призывая их срочно изменить текущую финансовую стратегию. Одним из главных требований является сокращение потребления американцами, чтобы замедлить инфляцию. Так же, МВФ предлагает Федеральной резервной системе США отказаться от снижения процентной ставки, по крайней мере до конца года, чтобы сохранить высокую цену кредитования. Кроме того, рекомендуется увеличить налоги на граждан, получающих доходы свыше 400 тыс. долларов в год. Предложенные инициативы направлены на помощь Вашингтону в попытке справиться с растущим общим государственным долгом к ВВП. МВФ считает, что настало время для Вашингтона остановить увеличение этого показателя. Учитывая, что 70% ВВП страны приходится на потребление домохозяйств, предлагается уменьшить потребительский спрос в стране. Организация предупреждает, что такая стратегия может привести к негативным последствиям для всей мировой экономики.

МВФ настаивает на том, что США должны не просто ограничить увеличение государственного долга к ВВП, но и начать его сокращение. Для этого, в том числе, необходимо сократить дефицит федерального бюджета на 4% ВВП путем уменьшения социальных расходов.

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Действительно, долговое бремя США достигло небывалых масштабов — за последние 4 года объем составил 11 трлн долларов, что составляет около 40% годового ВВП. Несмотря на это, первые 11 трлн долларов США требовали значительно большего временного промежутка — целых 220 лет. Программы социального обеспечения, военные расходы, инфраструктурные проекты и другие факторы способствуют увеличению долга.

Учитывая, что ФРС США может производить деньги, а экономика их просто поглощает, МВФ обеспокоен возможной потерей доверия международными инвесторами к американской валюте.

США уже не смогут ограничить увеличение своего долга, несмотря на предупреждения МВФ. В случае затяжных экономических мер, американцы могут не понять ситуацию, что может привести к социальному коллапсу в стране. Поэтому США, пока это «выгодно» остальному миру, будут продолжать заимствовать и тратить средства.