Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
INTERFAX.RU: МВФ призвал США сократить госдолг и увеличить налоги
Международный валютный фонд (МВФ) призывает США срочно решить проблему чрезмерного роста госдолга и дефицита бюджета, поскольку это усиливает риски для экономики страны и мира в целом.

Международный валютный фонд(МВФ) выразил негодование в адрес американских властей, призывая их срочно изменить текущую финансовую стратегию. Одним из главных требований является сокращение потребления американцами, чтобы замедлить инфляцию. Так же, МВФ предлагает Федеральной резервной системе США отказаться от снижения процентной ставки, по крайней мере до конца года, чтобы сохранить высокую цену кредитования. Кроме того, рекомендуется увеличить налоги на граждан, получающих доходы свыше 400 тыс. долларов в год. Предложенные инициативы направлены на помощь Вашингтону в попытке справиться с растущим общим государственным долгом к ВВП. МВФ считает, что настало время для Вашингтона остановить увеличение этого показателя. Учитывая, что 70% ВВП страны приходится на потребление домохозяйств, предлагается уменьшить потребительский спрос в стране. Организация предупреждает, что такая стратегия может привести к негативным последствиям для всей мировой экономики.

МВФ настаивает на том, что США должны не просто ограничить увеличение государственного долга к ВВП, но и начать его сокращение. Для этого, в том числе, необходимо сократить дефицит федерального бюджета на 4% ВВП путем уменьшения социальных расходов. 

реклама

Действительно, долговое бремя США достигло небывалых масштабов — за последние 4 года объем составил 11 трлн долларов, что составляет около 40% годового ВВП. Несмотря на это, первые 11 трлн долларов США требовали значительно большего временного промежутка — целых 220 лет. Программы социального обеспечения, военные расходы, инфраструктурные проекты и другие факторы способствуют увеличению долга.

Учитывая, что ФРС США может производить деньги, а экономика их просто поглощает, МВФ обеспокоен возможной потерей доверия международными инвесторами к американской валюте.

США уже не смогут ограничить увеличение своего долга, несмотря на предупреждения МВФ. В случае затяжных экономических мер, американцы могут не понять ситуацию, что может привести к социальному коллапсу в стране. Поэтому США, пока это «выгодно» остальному миру, будут продолжать заимствовать и тратить средства.

#новости #сша #экономика #доллар #налоги #доллар сша #мвф #ввп #госдолг сша #фрс
+
Написать комментарий (0)
В России возобновит работу одно из старейших золотодобывающих предприятий Дальнего Востока
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Flightradar24: Тяжелые военно-транспортные Y-20A китайской армии летят в Москву
4
Крупнейший китайский мобильный оператор China Mobile представил первую в мире SIM-карту с процессором RISC-V на борту
8
Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Запад «научиться извлекать выгоду из игры в эскалацию»
1
Auterion предложила военным беспилотникам Украины технологию обхода помехи и РЭБ с точностью до 90%
5
Axios: Байден покинет предвыборную гонку, если его попросят близкие родственники
2
SK Hynix планирует вложить в свой полупроводниковый бизнес 74,8 миллиарда долларов до 2028 года
+
Ударом ОТРК Искандер-М был поражен эшелон с военнослужащими и техникой ВСУ
5
Трамп пообещал в случае победы защитить США с помощью аналога «Железного купола»
2
Nvidia прекращает поддержку старых процессоров в новых драйверах GeForce
8
Galaxy S25 Ultra будет иметь закругленные углы, как у Galaxy Note 7
+
MediaTek Dimensity 9400 может использоваться в одной из предстоящих моделей Samsung Galaxy S25
+
Раскрыты характеристики Tecno Spark 20 Pro 5G
+
Французская армия создаст мастерские по 3D-печати для ремонта военной техники на поле боя
4
Вчера Земля разминулась с астероидом размером с египетскую пирамиду
1
Для PlayStation запатентовали технологию обратной совместимости
2
Российский "Искандер" подловил ВСУ прямо во время разгрузки железнодорожного эшелона с техникой
+
ВС РФ заняли населённый пункт Шумы
3
NVIDIA перечислила процессоры Intel и AMD, которые больше не будут получать новых драйверов
+
AMD отложила выпуск ноутбуков на базе процессоров Ryzen AI 300 до 28 июля
+
В Bybit сообщают, что ведут тщательную проверку всех клиентов из Российской Федерации
+

Популярные статьи

Нужно ли смотреть на год выпуска китайских смартфонов и почему Xiaomi 11 хуже Redmi Note 13 Pro
13
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
31
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
72
ТОП-5 игровых смартфонов до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году — Poco F6 и другие модели
2
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июня
1
Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми
7
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
15
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
184
Разбираем "белый" цифровой магазин EVAULT и его интервью популярному белорусскому блогеру
2
Мое мнение о Destiny 2: The Final Shape
1

Сейчас обсуждают

Зураб Вашаломидзе
03:59
Могу поискать скрины где на моей старой 1660 супер были артефакты такого же рода, что и на амд. Например когда моя 1660с была новенькой и контрол на тот момент тоже был новенькой игрой я ловил везде ...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Alagar81
03:40
Если нет своих специфических хотелок то субфлагман и середняк вполне себе ничего, для большинства людей. Я же привык к флагманам и нет желания понижать планку, тем более сейчас перешёл на схему агрейд...
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
nukemall
03:13
Фашизм/нацизм - болезнь "среднего класса", особенно "образованного городского среднего класса" - "офисного планктона", журнашлюх с блогерастами, прочей гнилой тиляхенции итп существ. Вот, например, уп...
Арестович: на Украине всё ещё верят в возможность «тотальной победы» над Россией
Зураб Вашаломидзе
02:57
Ну 8 гиговые 4060-4060 Ти полный хлам, ибо если забить всю видеопамять игрой и включить заветную генерацию кадров, то мы получим фпс ниже чем без этой генерации кадров
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
Сергей Алексеев
02:41
Где моя 4070 по цене 1070 ???
GeForce RTX 4080 на Amazon стоит на $100 ниже рекомендованной цены и выгоднее Radeon RX 7900 ХТХ
AleksK
02:33
Вот RX6750 включен рейтрейсинг. И это линукс.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Псье Миздюкович
02:30
Ну, про вегу такое говорили и так оно и получилось
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Anton Zelenko
02:22
У меня от MSI моник с такой жк диагональю, кривизной и теми же характеристиками, только с частотой в 165 герц и при этом разрешение 2к и стоит дешевле на 7к. А в этом сколько наценка за герцовку получ...
AOC представила игровой монитор AOC AGON C27G4ZXE с радиусом кривизны 1,5 метра
DIP48
02:07
Каждому американцу по железной кастрюльке на голове.) Вот тебе и железный купол)
Трамп пообещал в случае победы защитить США с помощью аналога «Железного купола»
Iliqchuan Volgograd
02:04
Диванные эксперты подсказывают. И, главное, знают, как правильно руководить ЦБ. Аффтар вообще ни одной статьи в тему ресурса не написал. Ни одной технической статьи на тему оверов или хотя бы просто п...
Материнские платы и ПК на базе процессора Loongson 3A6000 поступили в продажу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем