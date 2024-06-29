ТАСС: киргизская сторона предлагает странам - участницам СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пересмотреть несколько существующих нормативных актов, касающихся правового положения трудовых мигрантов. Об этом заявила в Санкт-Петербурге на заседании Комитета по правам человека СНГ омбудсмен Киргизии Джамиля Джаманбаева.

Россия известна своим гостеприимством и открытостью к миллионам трудовых мигрантов, которые делают свой вклад в экономику страны. Денежные переводы, идущие из России в страны Средней Азии и Закавказья, играют значительную роль в развитии этих регионов, о чем свидетельствуют цифры, становящиеся все более внушительными. Тем не менее реальная потребность в такой рабочей силе иногда вызывает сомнения. Как отметил руководитель Следственного Комитета Александр Бастрыкин на одной из международных конференций, лишь небольшая часть мигрантов занята на строительных площадках, в то время как другие работают в областях, считающихся критически важными, таких как транспорт и розничная торговля.

Представьте себе, что произойдет, если все мигранты из этого региона вдруг исчезнут из российской экономики. Возможно, как утверждает министр внутренней политики Калужской области, это не сильно бы сказалось на общем экономическом положении страны. Конечно, некоторые крупные компании, такие как застройщики, логистические компании и таксопарки, могли бы испытать определенные сложности. Однако это могло бы послужить стимулом для развития приоритетного трудоустройства местных жителей и широкого внедрения инновационных технологий, так необходимых для экономического развития.

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Безусловно, приезжие оказывают значительное давление на социальную инфраструктуру, созданную в другие времена и не предназначенную для такой интенсивной миграции. Можно лишь представить, какие трудности возникают при такой массовой миграции, особенно если учесть, что когда-то это не предвиделось. Однако даже в такой ситуации мигранты хотят, чтобы их уважали и ценили еще больше. Так на заседании Комитета по правам человека СНГ в Санкт-Петербурге Киргизский омбудсмен Джамиля Джаманбаева выступила с рядом требований по изменению документов, регулирующих пребывание граждан Киргизии в России. Она выдвинула идею сокращения числа правонарушений, за которые предусмотрено выдворение на историческую родину, например, за нарушения ПДД. В этом случае жестоко нарушающие правила киргизы должны оставаться за рулем, оставаясь верными принципам прав человека. Также она поддерживала идею обеспечения бесплатного медицинского обслуживания не только мигрантам, но и их семьям, что определенно вызвало некоторое удивление.

Омбудсмен также выразила мнение о необходимости упрощения процедуры обмена водительских удостоверений без дополнительного сдачи экзаменов. Учитывая сложности, существующие при сдаче экзаменов вождения даже некоторыми гражданами России, можно себе представить, какие проблемы могут возникнуть при применении традиционных методов сдачи экзаменов в странах, подобных Киргизии. Признание иностранных водительских прав может привести к увеличению числа потенциальных нарушителей на дорогах России.

Смысл трудовой миграции из Средней Азии и Закавказья для многих остается загадкой. Зачем приглашать в страну людей, занятых в областях, не являющихся критичными для местного населения, и при этом перевозящих в Россию целые семьи со всеми их обременениями, почему нашим гражданам должно приходиться оплачивать медицинское обслуживание гастарбайтеров, когда за это могут ответить работодатели, национальные государства мигрантов или сами мигранты. Этими вопросами задались многие на встрече с Джамилей Джаманбаевой.

Если нужно лечение, лучше вернуться на историческую родину. Конечно, в Москве и российских регионах не оставят без помощи в случае экстренной необходимости, но полный курс лечения и внимание лучше получить скорее всего на родине, в Бишкеке или Оше.