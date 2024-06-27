Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер показал президенту РФ Владимиру Путину модели двух небоскребов, которые должны появиться рядом с «Лахта Центром» в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге планируется возведение двух самых крупных небоскребов на континенте, которые превзойдут текущего рекордсмена, также расположенного в Северной столице. Так что, этот прекрасный Город на Неве сможет похвастаться тремя самыми высокими башнями в Европе.

На данный момент самым высоким зданием является "Лахта Центр" высотой 462 метра, возвышающийся на берегу Финского залива и построенный во второй половине прошлого десятилетия. Будущие сооружения (555 и 703 метра) появятся рядом с существующим комплексом, образуя единый архитектурный ансамбль, который будет преображать этот участок Петербурга и станет стимулом для дальнейшего развития современного городского района.

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Концепцию данного проекта "Газпром" представил в 2021 году, а в июне текущего года Алексей Миллер продемонстрировал модели планируемых небоскребов президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Точные сроки осуществления этого амбициозного проекта транснациональной энергетической компании пока остаются неизвестными, но работа в этом направлении активно ведется.

В 2023 году были внесены необходимые изменения в проект генерального плана, а Госстройнадзор предоставил разрешение на строительство энергетического центра в Приморском районе, который будет обеспечивать тепло и холодоснабжение для будущих расширений "Лахта Центра". Завершение строительства этого объекта стоимостью 1 миллиард рублей запланировано на 2028 год.

В городе не утихают дискуссии о том, как новые небоскребы повлияют на облик Северной Столицы. Заслуженный строитель Российской Федерации, исполнительный директор ЗАО "Ойкумена" Роман Мирошников отмечает, что с учетом уже существующего "Лахта Центра" появление рядом с ним новых сооружений не существенно изменит панораму города.

Независимый директор по стратегическому маркетингу Артем Бондаренко, который реализовал ряд успешных проектов в сфере недвижимости, считает, что новые небоскребы органично впишутся в архитектурный и исторический контекст города, став центром внимания для туристов и бизнеса.

"Новый деловой квартал с тремя небоскребами будет расположен за городской чертой и не повлияет на уже существующий исторический пейзаж. Здания будут выглядеть как статуи на горизонте. Санкт-Петербург, самый северный миллионный город в мире, можно будет увидеть с двух сторон: как бывшую столицу с ее имперским наследием и как современный, интеллектуально развитый город с множеством институтов, библиотек и научных центров. Обе стороны будут выделены архитектурой нового кластера", — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что рядом с "Лахта Центр" уже работает станция метро "Беговая", и в настоящее время строится новая железнодорожная станция "Новая Лахта" и новая станция метро, которые будут соединены подземным переходом в 2024 году. Появление двух новых небоскребов, новых офисных и деловых центров, приведет к усилению деловой активности, развитию инфраструктуры и, следовательно, к развитию экономики города. Помимо небоскребов на Приморском шоссе будет установлен огромный триумфальный столп высотой 82 метра в честь победы России в Северной войне. Этот проект был задуман еще при Петре I, но построен до сих пор не был завершен. Триумфальный столп будет состоять из трех частей: пьедестала (24,3 м), ствола (41,95 м) и скульптуры Петра Великого (9,5 м).