В России начался выпуск отечественных цветных лазерных принтеров. Его организовал российский производитель электроники Fplus. По их словам, они первыми запустили производство цветных принтеров в России.

В Подмосковье началось производство многофункциональных устройств (МФУ) с функцией лазерной печати – впервые в России. Компания Fplus стала первопроходцем в этой области, представив новую модель под названием Fplus MC241adfw.

Производственный процесс МФУ включает не только сборку устройств, но и установку программного обеспечения, совместимого с отечественными операционными системами, а также их тестирование. Предприятие рассчитано на выпуск более 100 тысяч единиц техники в год, даже при параллельном производстве других устройств, таких как мобильные устройства, планшеты и серверы. Компания обладает всей необходимой инфраструктурой и опытом для достижения поставленных целей.

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Новые лазерные МФУ Fplus предназначены для крупных корпоративных клиентов и предприятий государственного сектора. Реальные объемы выпуска будут зависеть от спроса на рынке.

Дмитрий Купцов, заместитель директора компании, отметил важность запуска производства для российского рынка печатных устройств. Этот шаг становится частью общего движения к импортозамещению и достижению технологической независимости страны. Российский производитель планирует занять не менее 30% доли на рынке отечественных принтеров в течение нескольких лет.

Компания гарантирует полную техническую поддержку производимого оборудования и его совместимость с российскими операционными системами, включая "Ред ОС", "Основу", "Росу" и Astra Linux.

Лазерные МФУ Fplus оснащены рядом характеристик, среди которых:

мини-дисплей для управления печатью и настройками,

поддержка формата бумаги А4,

скорость печати до 24 страниц в минуту,

использование оригинальных расходных материалов,

наличие лотка для автоматической подачи бумаги.

Цены на многофункциональные устройства сравнимы с иностранными аналогами, и во многом зависят от расценок на комплектующие и организационные затраты производства. При стабильном спросе и увеличении объема выпуска до 200 тысяч единиц в год компания рассматривает возможность снижения цены за счет оптимизации издержек и увеличения масштабов бизнеса.

В настоящее время многие компоненты МФУ по-прежнему закупаются у зарубежных партнеров в связи с их отсутствием на отечественном рынке. Однако уже наблюдается тенденция к постепенному замещению комплектующих деталей отечественного производства.

Запуск серийного производства собственной офисной техники является важным событием для российской экономики, позволяющим уменьшить зависимость от импортных аналогов. Эти проекты не только способствуют развитию конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках, но и стимулируют создание новых рабочих мест и развитие научно-технического потенциала страны.