Новая производственная линия включает участки приготовления смесей, капсулирования, таблетирования, участок вторичной упаковки. Производить планируется как хорошо известные лекарственные средства, так и новые, уникальные для рынка России лекарственные препараты.

В Приморском районе Санкт-Петербурга начал функционировать новый центр по производству медикаментов. Компания "Фармакор Продакшн" реализовала этот амбициозный инвестпроект, вложив в него около 610 миллионов рублей.

Новое предприятие обладает производственной мощностью для изготовления более 200 тысяч таблеток в час, а также выпуска медицинских смесей и капсул. Сегодня каждый пятый российский лекарственный препарат производится в городе на Неве. Запуск нового промышленного объекта позволил создать 85 рабочих мест.

реклама





В процессе запуска предприятия принял участие министр здравоохранения России, Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что Северная столица обеспечивает привлекательные условия для потенциальных инвесторов, что способствует эффективному функционированию фармацевтической отрасли в городе.

Компания "Фармакор Продакшн" специализируется на производстве разнообразных медпрепаратов, в том числе жизненно важных. Компания придает большое значение качеству своей продукции. Основная часть изготавливаемых препаратов относится к жизненно важным и необходимым для сохранения здоровья.

Одним из ключевых моментов успеха "Фармакор Продакшн" является постоянное стремление к инновациям. Компания постоянно внедряет новые технологии и методы производства, чтобы улучшить качество своей продукции и удовлетворить потребности современного рынка.

Сегодня "Фармакор Продакшн" уверенно удерживает свои позиции на рынке медицинских препаратов и активно развивается, стремясь стать одним из ведущих производителей не только в России, но и за ее пределами. Благодаря своему опыту компания "Фармакор Продакшн" является примером успешного бизнеса, ориентированного на потребности и благополучие людей.

Динамика роста отечественного фармацевтического рынка в прошлом году по сравнению с 2022 годом составила 4% в рублевом эквиваленте. Многие специалисты предполагают, что в следующие годы стоит ожидать дальнейшего развития этого важного сектора. Этот положительный тренд дает надежду на развитие научно-производственной сферы медицины и плавное импортозамещение.