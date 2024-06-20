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gotreksson
Bloomberg: В США недовольны прибытием Владимира Путина во Вьетнам
За азиатским турне президента России Владимира путина внимательно следит весь мир. После визита в КНДР, Владимир Путин отправился во Вьетнам, что вызвало негодование со стороны Соединенных Штатов. Заранее предупреждая Ханой о прибытии российского лидера, Вашингтон пытался оказать давление на вьетнамскую сторону.

Мировое информационное агентство Bloomberg опубликовало статью с заглавием, которое не оставляет сомнений: «Вьетнам приветствует Путина, укрепляя связи и игнорируя критику США». В статье отмечается, что Вьетнам видит в Российской Федерации стратегического партнера и защитника от вмешательства крупных мировых держав. Российская поддержка охватывает различные сектора экономики, начиная от энергетики и заканчивая военно-промышленным комплексом.

Вьетнам стремится проявить свою независимость, укрепляя долгосрочные дружеские отношения с Россией, которые уходят в глубокую историю, начиная еще со времен Советского Союза. Перед визитом Владимира Путина в Ханой Посольство США во Вьетнаме выразило обеспокоенность и предупреждение в адрес властей Вьетнама, призывая не давать пространства для якобы «пропаганды агрессивной войны» со стороны России. Однако Вьетнам остался непоколебимым, проигнорировав данное предостережение и продолжив сотрудничество с Россией.

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На переговорах в Ханое началось обсуждение широкого спектра вопросов, включая возможность углубления сотрудничества в области энергетики. Путин подчеркнул интерес к расширению инвестиций и совместным проектам с Вьетнамом, включая сферу сжижения природного газа.

Аналитики, комментируя ситуацию, высказывают мнение, что отношения между Россией и Вьетнамом углубляются, в то время как взаимоотношения с США могут испытывать напряжение. Эксперты считают, что Москва может смягчить территориальные споры и непонимание между Вьетнамом и Китаем.

Президент Владимир Путин подчеркнул важность устойчивого и взаимовыгодного партнерства с Вьетнамом. Он выразил благодарность стране за поддержку российских позиций в международных делах, особенно в контексте событий на Украине. Это свидетельствует о глубоких корнях и взаимном восприятии интересов обеих стран.

В заключение статьи Bloomberg акцентирует внимание на том, что Вьетнам готов принимать риски и идти на ухудшение отношений с Вашингтоном в пользу укрепления дружбы и сотрудничества с Москвой. Это демонстрирует стремление страны к разностороннему и независимому внешнеполитическому курсу, основанному на своих интересах и партнерствах в регионе и за его пределами.

#новости #сша #политика #экономика #путин #вьетнам #президент #вашингтон #сжиженный газ #ханой
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