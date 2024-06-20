Основная цель проекта Большая Майма — создание современного, удобного и привлекательного для жизни города, который станет не только крупным региональным центром, но и привлечет к себе туристов и инвесторов. Город будет оснащен всеми необходимыми инфраструктурными объектами, начиная от транспортной сети и газоснабжения, и заканчивая образовательными и медицинскими учреждениями.

Реализация данного амбициозного проекта стоимостью 1,5 трлн рублей приведет к практически удвоению населения региона. Идея этого мегапроекта была впервые представлена в конце прошлого десятилетия, а на конференции по пространственному развитию, проходившей в столице Алтайского края в середине июня 2024 года, авторы проекта рассказали, что участок площадью более 7 тыс. гектаров уже подготовлен, и в ближайшее время начнется масштабное строительство.

Частные инвесторы, включая иностранные компании, подтвердили свою готовность вложить средства в проект. Таким образом, в течение ближайших пяти лет в Горном Алтае появится новый город населением в 200 тыс. человек (при этом рост будет постепенным). Барнаульский предприниматель Евгений Вдовин стал идеологом этой концепции. Напомним, что население республики, которую недавно возглавил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, в настоящее время составляет около 210 тыс. человек. В столице региона, Горно-Алтайске, проживает около 61 тыс. человек. Таким образом, новый город Большая Майма станет крупнейшим в регионе и, по уверениям инициаторов проекта, станет мощным двигателем для социально-экономического развития Республики Алтай.

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По словам Евгения Вдовина, каждый будущий житель нового города получит работу. В городе планируется открыть производства, а также развивать сферу туризма. Все необходимые условия для комфортной жизни, обучения и работы будут созданы в городе.

Совместно с МГИМО в Большой Майме планируется построить школу, колледж и университет. Также будут основаны несколько современных клиник — соответствующие соглашения уже заключены с медицинскими организациями. Что касается жилья, первый квартал в составе восьмиэтажных домов будет возведен компанией "Селф" из Барнаула.

Создание нового города такого масштаба предполагает значительные инвестиции и согласованную работу между государственными и частными структурами. Основным приоритетом является благополучие будущих жителей и обеспечение им комфортных условий для жизни и работы.