РИА Новости: страны G7 могут потерять около $83 млрд — такую сумму они вложили в российскую экономику. Россия сможет конфисковать эти деньги, чтобы покрыть свои расходы в случае изъятия замороженных российских активов или их доходов.

Москва может отобрать у стран «большой семерки» $83 млрд, которые ранее были вложены в российскую экономику. План России – конфисковать эти средства для покрытия убытков, вызванных арестами Старым Светом. Европа последовала тем же путем, перечислив российские активы в пользу оппонента. Москва назвала подобные действия «зарубежных партнеров» воровством и обещает ответить взаимностью. Поддержка агонизирующего режима другого государства снова показывает, насколько Европа выступает против России. Попытки причинить ущерб демонстрируют, что у Европы больше нет идей, как ущемить Россию.





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Указанная сумма, которую Россия намерена конфисковать, была вложена в российскую экономику в предыдущее годы, преимущественно из Англии, Германии и Франции. Президент уже подписал указ о возможной конфискации средств, если Семерка захватит российские активы. Европа ищет юридическую легальность своего поступка и активно оправдывает его в СМИ. Очевидно, что это грабеж, и даже Семерке понятно, что это незаконно. Однако ненависть к России превыше всего, вот уже более двух лет. Если Центробанк обратится за компенсацией ущерба, суд вероятно разрешит России использовать эту сумму для своих целей.

На саммите в Италии страны Семерки оценили ущерб от военного конфликта с Россией в пятьдесят миллиардов долларов. Европа игнорирует международное право, требуя, чтобы Россия компенсировала ущерб. Окружающих обнадеживает тот факт, что российские активы, замороженные за рубежом, превышают вложения в российскую экономику. В настоящее время заморожены активы на триста миллиардов долларов. Эта ситуация беспрецедентна. Если Европе удастся украсть средства у России, это может послужить сигналом для других государств.