Новый завод "Атлантис" в самом западном уголке России запущен с инвестициями в 3 млрд рублей, став крупнейшим в Европе. Компания стала ведущим поставщиком полуфабрикатов для быстрого питания в России.

В середине июня 2024 года в самом западном уголке России был запущен новейший завод, оборудованный передовым оборудованием, что будет обеспечивать максимальную эффективность производственного процесса и возможность выпуска до 48 тыс. тонн сухарей ежегодно. Это предприятие стало крупнейшим среди своих аналогов в Европе.

Общая сумма инвестиций в этот проект составила почти 3 млрд рублей. Инициатором этого предприятия выступил холдинг "Атлантис", который за последние несколько лет привлек более 30 млрд рублей в экономику Калининградской области. Строительство нового сухарного завода площадью 5 тыс. кв. м было анонсировано в 2022 году, после чего на следующий год в поселке Совхозное (Багратионовский район) на юго-западе региона началось возведение комплекса, ставшего шестым производственным объектом Группы компаний "Атлантис" в этом регионе. Компания в настоящее время является одним из ведущих поставщиков замороженных полуфабрикатов для точек быстрого питания в России. На предприятиях группы работает более 1,5 тыс. человек. Бывший губернатор региона, сейчас министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов назвал запуск этого проекта значимым событием для области.

реклама

Запуск нового крупного производства — это возможность создания новых рабочих мест, дополнительных налоговых поступлений и еще один шаг к продуктовой независимости. По словам исполняющего обязанности главы региона Алексея Беспрозванных, такие инициативы способствуют улучшению уровня жизни и благосостояния жителей соседних территорий.

Сегодня в Багратионовском районе действует несколько производственных объектов. Здесь выпускается готовая замороженная продукция из мяса птицы, рыбы и морепродуктов; производятся панировочные сухари, пшеничная мука и различные смеси. Более того, Группа компаний "Атлантис" продолжает строительство ряда заводов на суммарную сумму в 50 млрд рублей. На будущих производствах в Калининградской области планируется производство картофеля фри, мягкого мороженого и сырно-молочной продукции.

Что касается последнего, в ближайшее время поддержку от "Россельхозбанка" планируется получить для строительства комплекса, оснащенного передовыми технологическими линиями. Этот комплекс будет производить 219 тыс. тонн молока в год, которое затем будет использоваться для производства сырно-молочной продукции для сетей быстрого питания. В настоящее время это самый крупный реализуемый проект Группы компаний "Атлантис", общая стоимость которого составляет 35 млрд рублей.