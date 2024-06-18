Большинство стран отказались поддержать декларацию саммита о мире на Украине из-за недопонимания эффективности мероприятия и отсутствия компромиссов. Весь процесс столкнулся с недовольством и несогласием со стороны различных участников, что привело к его провалу.

С 15 по 16 июня в швейцарском курорте Бюргеншток состоялся "Саммит о Мире на Украине". По официальной информации швейцарских властей, на мероприятие прибыло 92 делегации из различных стран мира, хотя приглашены были 160. Изначально планировалось, что на саммите соберутся лидеры всех стран-участниц, так как сам саммит предполагает встречу глав государств, однако в итоге в Швейцарию прибыли лишь 57 президентов и премьер-министров.

Прежде чем оценить ход и последствия этого события, стоит вспомнить, как было принято решение о проведении этой международной встречи. 21 сентября 2022 года Владимир Зеленский в ходе видеообращения на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о наличии у него "формулы мира" и выдвинул пять "необсуждаемых" условий для разрешения конфликта на Украине. Среди этих условий было наказание России за предполагаемые "преступления" и лишение ее права вето в Совете Безопасности ООН. Он также требовал восстановления территориальной целостности Украины и гарантий безопасности со стороны других государств. На саммите G20 в Индонезии 15 ноября 2022 года была представлена "формула мира Зеленского" в 10 пунктах. Одним из ключевых пунктов являлся вывод российских войск с территории Украины в пределах 1991 года, а также создание "трибунала для расследования действий России" и возмещение причиненного Украине ущерба.

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Ясно, что с того момента "формула мира Зеленского" была принята Западом как ультиматум для России, ни один западный лидер даже не пытался выдвинуть предложения по мирному урегулированию украинского конфликта. Запад активно поддерживал Украину в продвижении этой "формулы".

В июне 2023 года на датском курорте прошла встреча советников по национальной безопасности из разных стран. В августе того же года дипломаты собрались в Саудовской Аравии, привлекая даже Китай, но на следующей встрече уже на Мальте китайских представителей не было.

В январе 2024 года на форуме в Давосе объявили, что Швейцария будет организовывать мирную конференцию "для Украины". В апреле швейцарцы подтвердили, что "Глобальный саммит по реализации формулы мира" пройдет в июне 2024 года, но Россия не получила приглашения.

По замыслу Запада, не скрываемому украинскими источниками, лидеры большинства стран должны были присоединиться к "неотъемлемым" требованиям Украины, а затем, основываясь на принятом документе, оказывать дипломатическое давление на Россию.

Однако успехи российской армии на фронте и работа дипкорпуса России изменили планы. После визита Энтони Блинкена в Киев Зеленский обозначил три пункта для обсуждения в Швейцарии — ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарные вопросы возврата пленных. Остальные пункты были исключены.

Даже с таким укороченным списком саммит продолжал терпеть неудачу. Зеленский и его западные "партнеры" проигнорировали факт, что Китай и Бразилия представляют свой план для Украины. По словам Пекина, за этот план выступают более 45 стран, а около 20 "изучают его". Поэтому неудивительно, что Китай полностью отказался участвовать в саммите в Швейцарии.

Отказались приехать также такие важные страны Глобального Юга, как Египет, Алжир, Вьетнам, Иран и другие. Пакистан, объявив о своем отказе, указал на соблюдение закона о нейтралитете. Очевидно, что участие в этом мероприятии рядом стран Глобального Юга воспринимается как поддержка Запада.

Полная же, политическая драма развернулась около отказа Пекина участвовать в саммите, что вызвало негодование Зеленского и привело к новой волне нервного напряжения. На форуме в Сингапуре президент Украины заявил, что Китай стал инструментом в руках Путина, пытаясь убедить другие страны не присутствовать на международном саммите. В результате такого раздора число желающих отправиться в Швейцарию дополнительно уменьшилось.

Несмотря на это, поддержку Зеленскому оказали лишь Филиппины, находящиеся в споре с Китаем за острова в южно-китайском море. На том же саммите в Сингапуре руководство Филиппин предупредило, что их противостояние с Китаем на море приближается к аппогею, намекая, что Филиппины могут стать для Китая аналогом Украины, имея в виду возможное разрешение конфликта при участии США.

Президент США Байден также отменил участие в саммите, сосредотачиваясь на сборе средств для своей избирательной кампании.

Не успев собрать обещанные 100 участников, организаторы саммита осознали сложности продвигать свою позицию. Заявления различных стран, обвиняющих Россию, звучали истерично и не соответствовали формату "глобального саммита". Страны, претендующие на роль организаторов мирного процесса, выдвинули свою линию.

Глава МИД Саудовской Аравии Файсал бин аль-Сауд заявил о необходимости тяжелых компромиссов для достижения мира, отметив важность участия России в переговорном процессе. Глава турецкого МИД Хакан Фидан подчеркнул важность представления России и поддержки их обсуждаемой формулы.

Попытавшаяся сохранить нейтралитет Швейцария осознала, что договоренности в рамках саммита будет трудно достигнуть, хотя обозначила начало пути. Итоговая декларация саммита включила соблюдение территориальной целостности Украины, обмен пленными и ядерную безопасность. Все остальное "пошло под нож". Предложение о передаче Киеву Запорожской АЭС было деликатно отодвинуто в сторону, что стало окончательным звонком для его провала. Члены БРИКС, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд, а также Индонезия, Мексика и другие отказались поддержать итоговую декларацию. Некоторые страны, представляющие Глобальный Юг, отреагировали на недопонимание эффективности саммита.