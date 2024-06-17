Эксклюзивное интервью губернатора Ростовской области Василия Голубева для «Интерфакса» в июне 2024 года раскрыло планы о создании автострады Тюмень – Краснодар. Проект предполагает проложить дорогу через Ростовскую область, что существенно улучшит социально-экономическое развитие региона. Строительство планируется начать не раньше 2027 года, а завершить — к 2035 году.

В скором будущем в России появится новая автострада, соединяющая города Урала и Краснодарского края. Этой новостью, поделился в эксклюзивном интервью для «Интерфакса» в июне 2024 года губернатор Ростовской области — Василий Голубев. Он осветил значимость того факта, что в 2030 году данная магистраль будет пролегать через его регион, что неизбежно приведет к его последующему социально-экономическому улучшению. «Разрешите мне поделиться с вами сенсационной информацией: речь идет о создании дороги Тюмень – Краснодар», — цитирует информационное агентство слова чиновника.

Нельзя не отметить, что дорога обсуждается уже на протяжении многих лет. В 2021 году руководитель компании «Автодор» Вячеслав Петушенко предвосхитил предстоящее строительство трассы из Набережных Челнов в Краснодар, известной как Юго-Западная хорда.

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Однако в 2023 году после серьезного дорабатывания соответствующего проекта представители госкомпании заявили, что реализация этого амбициозного проекта обойдется не дешево — не менее чем в 2 триллиона рублей. Дорогу предполагается проложить по правому берегу Волги через Саратов и Волгоград, протяженностью приблизительно 1,6 тысячи километров. Кроме того, возможно создание ответвления к портам Каспийского моря, это еще 500 километров.

Планируется завершить запланированную инициативу к 2035 году. Но к началу работ планируется приступить не раньше 2027 года. Вероятно, участок, пролегающий через Ростовскую область, будет завершен к концу текущего десятилетия, о чем и донес глава региона (однако это, вероятно, не охватывает всего маршрута).

К 2025 году высокоскоростную трассу М-12 «Восток» протянут до Тюмени. При упоминании автомагистрали Тюмень – Краснодар, наверняка имелась в виду именно она. Получается, от Набережных Челнов маршрут будет следовать по М-12, а затем трасса отклонится на юго-запад в сторону Краснодара через Самару и Волгоград. Ранее профессор Финансового университета при Правительстве России, доктор экономических наук Александр Андреевич Цыганов отмечал, что внедрение данного проекта, учитывая косвенные расходы, принесет значительный экономический эффект. Это поможет значительно улучшить связь между южными регионами России и Уралом. Благодаря этому можно будет добраться из Тюмени или Екатеринбурга до черноморских курортов в 1,5 раза быстрее — сегодняшний путь занимает не менее 30 часов.

Это огромный шаг для России, который откроет новые возможности для экономического развития и улучшит связь между регионами. Надеемся, что данная автострада будет построена в срок и принесет ожидаемые результаты для всех жителей страны.