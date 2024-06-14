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gotreksson
Санкции США против Мосбиржи — как теперь будут определять курс доллара в России
Использование альтернативных методов и развитие цифровых технологий платежей может помочь российской экономике сохранить устойчивость. Центральный банк и биржи ищут способы поддерживать рынок и избегать возможных рисков.

Вчера были введены санкции США в отношении ключевых финансовых институтов России, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчётный депозитарий. Это привело к остановке биржевых операций с долларом и евро, вынуждая Центральный Банк РФ использовать альтернативные методы оценки курсов этих валют. Интересно, что у ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» есть доля в Казахстанской фондовой бирже, и сейчас возникает необходимость принять решение относительно этого финансового актива в свете налагаемых санкций.

Санкции воздействуют на российскую экономику, усложняя вывод заработанных средств за пределы страны даже через другие государства. Переводы средств в валюту становятся более рискованными, и возникает опасение вторичных санкций со стороны финансовых учреждений мировых лидеров.

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США расширили санкции и на дочерние структуры российских банков в Гонконге и Пекине, показав, что ограничения могут быть применены где угодно при попытке передать капитал внутри РФ или за ее пределы.

Для России сейчас важно сохранить капитал внутри страны, что благоприятно скажется на среднесрочной перспективе и на индексе Московской биржи, хотя в краткосрочной перспективе могут возникнуть серьезные потрясения.

Необходимо приложить усилия, чтобы развивать биржевой рынок как внутри страны, так и с участием международных инвесторов. Переход на цифровые технологии торговли ценными бумагами с использованием цифрового рубля и других современных методов платежей может обеспечить устойчивость финансового рынка в сложных условиях.

С введением санкций, как писалось торги с долларом и евро были прекращены, но важно будет наблюдать за торговлей юанями на Московской бирже. Банки Китая беспокоятся о возможных вторичных санкциях, что дает основание думать, что это может создать дополнительные сложности для финансовой сферы.

США активно стремятся оторвать Россию от доллара и евро, невольно стимулируя использование рубля и других валют в торговле. Совместно с Европейским Союзом они также направляют усилия на подавление дочерних структур иностранных банков в России, что, вероятно, приведет к увеличению доли российских игроков на рынке.

Центробанк России сообщает, что ориентиром для формирования курсов всех валют в стране теперь будет динамика торгов с китайским юанем. В мае больше половины валютных операций на бирже приходилось именно на эту валюту.

Кроме того, на внебиржевом рынке торговля долларом США и евро сохраняется, причем их обороты даже превышают объемы на бирже. Внебиржевой рынок сейчас может предоставлять более полную информацию о курсах, чем биржевой, особенно в свете прекращения торгов с долларом и евро на бирже.

Следует отметить, что возможно восстановление торгов на другой площадке, но это может потребовать постоянного перехода между различными платформами из-за санкционного давления.

Но здесь есть нюанс: возможное увеличение реализации банками Китая опасений относительно вторичных санкций Запада может повлиять на объемы ликвидности юаня.

Центральный Банк России, согласно заявлениям, будет оперировать данными не только с внебиржевого рынка, где торговля юанем активна, но и с цифровых платформ для трейдинга. Также возможно, что ЦБ РФ будет анализировать ситуацию с торгами рубля-тенге в Казахстане и других рынках.

Это важно, поскольку при отклонении курсов валют в дружественных странах может возникнуть рискованная возможность спекуляций на курсах внутри и за пределами России. Центральный банк будет стараться предотвратить подобные сценарии и поддерживать стабильность валютного рынка.

#новости #политика #санкции #экономика #рынок #доллар #валюта #пекин #юань #мосбиржа
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