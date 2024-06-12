Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Мировой спрос на золото растет, а ЦБ России не спешит пополнять запасы
По данным Всемирного совета по золоту (WGC), золотодобывающая промышленность сталкивается с трудностями в области поддержания роста производства из-за проблем с поиском новых месторождений.

Мир начинает осознавать новую тенденцию, о которой ряд экспертов пишет с апреля 2020 года, когда Центробанк внезапно прекратил пополнение золотого резерва без каких-либо объяснений. Одним из успешных шагов Набиуллиной в период с 2013 по 2020 год стала активная закупка золота, благодаря которой запасы металла увеличились с 957 тонн на начало 2013 года до 2271 тонны к 1 января 2020 года. Однако затем в течение четырех лет увеличение составило всего 80 тонн, достигнув 2351 тонны.

В 2022 году статистика экспорта драгоценных металлов была закрыта. Но за 2020-2021 годы у нас есть некоторая информация. Из-за отказа ЦБ от соответствующих действий из России было вывезено 622 тонны золота на общую сумму 35,9 млрд долларов. Необходимо еще раз напомнить о заблокированных 300 млрд, которую можно было бы уменьшить, как минимум на сумму вывезенного золота. Более того, было бы лучше вообще избегать хранения средств в евродолларах, несмотря на заверения Центробанка в том, что это было бы невозможно. Тем временем, сейчас всемирный совет по золоту(WGC) отмечает, что золотодобывающая промышленность делает все возможное, чтобы поддержать производство драгоценных металлов на текущем уровне. Несмотря на значительный рост производства на 4% (год к году) в первом квартале 2024 года, будущие перспективы остаются неопределенными. Почти все основные месторождения уже разведаны и используются для добычи. Что касается других месторождений, то для начала добычи требуется от 10 до 20 лет и значительные финансовые вложения.

реклама

На сегодняшний день добыто 187 000 тонн золота, в то время как перспективные запасы оцениваются всего в 57 000 тонн. Естественно, это не означает, что на Земле находится именно такое количество золота, но доступность месторождений снижается с каждым годом.

На фоне этого спрос на золото растет как со стороны центральных банков мира, так и среди частных лиц. Доля золота в государственных резервах за последние 15 лет увеличилась с 7% до 18%. Хотя темпы не настолько высоки, следует отметить, что если 15 лет назад объем мировых золотовалютных резервов составлял около 4 трлн долларов, то к началу 2024 года этот показатель превысил 12 трлн долларов. Это значительный трехкратный рост.

Золото продолжает укреплять свои позиции, выходя на второе место в мировых резервах, опередив евро. Тенденция увеличения доли золота будет только усиливаться. Простая причина этому — переход от глобалистской системы мирового управления к системе макрорегионов. В современном контексте доллар, как детище ушедшей Бреттон-Вудской системы, теряет свою привлекательность как средство хранения. Хотя на данный момент нет серьезных альтернатив доллару, геополитические реалии навязывают новые условия.

Постепенный рост цен на золото явно демонстрирует эту тенденцию. На фоне этих событий золото считается самым надежным активом. С увеличением использования цифровых технологий спрос на драгоценный металл будет только расти. Некоторые финансовые учреждения уже рассматривают возможность выпуска цифровых финансовых активов, обеспеченных золотом, которые могут быть источником платежей. В ближайшем будущем такие инновационные инструменты станут реальностью. Но несмотря на благоприятные стартовые позиции, Центральный Банк пока не проявляет активности, чтобы использовать свои возможности в полной мере. Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по добыче золота, а значит, ЦБ может использовать рубли вместо иностранной валюты для пополнения золотого резерва.

Несмотря на это, Банк России пока не выражает срочной необходимости в изменении такой политики. Наш золотой резерв достиг 2351 тонны, что позволяет нам занимать пятое место в мировом рейтинге (намного отстающее от США, у которых 8133 тонны). Скорее всего, в ближайшем будущем нас обгонит Китай, который в первом квартале увеличил свой золотой запас до 2264 тонн. Народный банк Китая не только усиленно закупается золотом на внутреннем рынке, но и активно импортирует металл.

Если направление деятельности Центробанка в этой сфере не изменится, мы рискуем потерять еще один эффективный инструмент, который сегодня уже востребован и останется важным еще многие годы вперед.

#экономика #банк #золото #экономика в россии #набиуллина #золотовалютный резерв #драгметаллы #цб россии #wgc #дифицит
+
Написать комментарий (0)
Минфин представил предварительные данные об исполнении бюджета за январь-май 2024 года
Россия предлагает создать на основе БРИКС новую цифровую расчетно-платежную платформу
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинская компания создала дрон Raybird с возможностью полёта до 2500 км и 28 часами в воздухе
12
Xiaomi назвала смартфоны, которые получат Android 16, Android 17 и Android 18 на базе HyperOS
10
Российский дрон сразился с бронированной версией «Бабы-Яги» ВСУ и вышел из борьбы победителем
1
Reuters: Во время полёта к МКС на космическом корабле Starliner произошли четыре утечки гелия
2
В России налажено серийное производство твердосплавного режущего инструмента для нужд машиностроения
19
Показан новый трейлер игры STALKER 2
1
Asia Times: Для военных РФ американский танк Abrams представляет весьма лёгкую цель
+
Создатель Telegram объяснил, почему он пользуется телефоном Samsung за 170 евро
2
ВКС России получили партию учебно-боевых самолётов Як-130
3
Рособоронэкспорт проведёт презентацию отечественных боевых вертолетов на форуме Helirussia 2024
+
Складной iPhone появится раньше, чем ожидалось и не будет похож на Galaxy Z Fold 5
+
Завершился финальный коммерческий полет космоплана VSS Unity
1
На выставке HeliRussia-2024 показали первый белорусский ударный дрон Hunter с ракетами и пулемётом
+
Почему выборы в Европе ничего не изменят, а антироссийский курс Европарламента станет ещё жёстче
1
На фоне презентации новой гиперзвуковой ракеты хуситы пообещали продолжать атаки на АУГ ВМС США
5
Китайские 5-нм чипы окажутся в десять раз дороже выпущенных на Тайване
7
Инженерный образец AMD Ryzen 5 9600X работает на частоте 5,7 ГГц на всех ядрах
10
Раскрыты подробности о мобильных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50
+
SpaceX планирует строить каждый день по ракете Starship
4
Швейцарские ученые создали первый в мире суперлазер на маленьком чипе
+

Популярные статьи

Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
172
"Abyss School" - не таких я помню школьниц (краткий обзор игры)
8
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июня
2
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
55
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
19
Core i9-14900KS vs Ryzen Threadripper PRO 7995WX – на что способен суперфлагман AMD в играх
5
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
22
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
9
Как работают телескопы - незаменимые инструменты всех астрономов
3
В случае конфликта с Китаем, ВВС США понесут огромные потери из-за отсутствия укрытий для самолётов
3

Сейчас обсуждают

Workshop
02:18
Опять эта искусственная зеркальность на всём... Чел который этой хернёй бесполезной занимается на улице-то был хоть раз?
Моддер показал игру Cyberpunk 2077 в 8K с трассировкой лучей, которую сложно отличить от реальности
AleksK
01:52
А что там на счет запасов самих самолетов?
Украинские Су-25 осваивают «умные» бомбы Hammer из-за исчерпания неуправляемых ракет Zuni
AleksK
01:50
США всегда сотрудничали с нацистами.
США разрешили украинскому батальону "Азов" получать американское оружие
Зю
01:34
Вроде всякие интеловские BE200 ещё не умеют в объединение. Да ещё и 6ГГц заблочат
Netgear представляет более доступные маршрутизаторы Wi-Fi 7
Миша Оганесян
01:19
У меня виво фолд 3 про, лучший складной телефон, за исключением отсутствия как в самой первой версии бенда 5г н79, теперь не попантуешься что у тебя 5г в Москве...
SpaceX готовится запустить прямую связь Starlink с мобильными телефонами в 2024 году
VAKT
01:02
Ух тыж ! В Верхоянске "самая высокая -56,33° C" (с) ты там ничего не попутал ? Не ? ПыСы очевидно, что ты .... неграмотен, раз такое уг допускаешь
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
VAKT
00:58
О, прибежал защитничек - второй аккаунт или просто так, по слабоумию ?
Как работают телескопы - незаменимые инструменты всех астрономов
Dzhereli
00:18
В реале и половины нет чего преподносит говно rtx
Моддер показал игру Cyberpunk 2077 в 8K с трассировкой лучей, которую сложно отличить от реальности
Dr.Dev
00:17
Статья — безграмотная копипаста из американского источника (это заметно по превалированию градусов Фаренгейта и милям). Во второй половине текста постоянно путаются значения в градусах Фаренгейта и Це...
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
vl
00:06
GTX 960 хороша, но 3060 лучше )
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем