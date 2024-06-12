По данным Всемирного совета по золоту (WGC), золотодобывающая промышленность сталкивается с трудностями в области поддержания роста производства из-за проблем с поиском новых месторождений.

Мир начинает осознавать новую тенденцию, о которой ряд экспертов пишет с апреля 2020 года, когда Центробанк внезапно прекратил пополнение золотого резерва без каких-либо объяснений. Одним из успешных шагов Набиуллиной в период с 2013 по 2020 год стала активная закупка золота, благодаря которой запасы металла увеличились с 957 тонн на начало 2013 года до 2271 тонны к 1 января 2020 года. Однако затем в течение четырех лет увеличение составило всего 80 тонн, достигнув 2351 тонны.

В 2022 году статистика экспорта драгоценных металлов была закрыта. Но за 2020-2021 годы у нас есть некоторая информация. Из-за отказа ЦБ от соответствующих действий из России было вывезено 622 тонны золота на общую сумму 35,9 млрд долларов. Необходимо еще раз напомнить о заблокированных 300 млрд, которую можно было бы уменьшить, как минимум на сумму вывезенного золота. Более того, было бы лучше вообще избегать хранения средств в евродолларах, несмотря на заверения Центробанка в том, что это было бы невозможно. Тем временем, сейчас всемирный совет по золоту(WGC) отмечает, что золотодобывающая промышленность делает все возможное, чтобы поддержать производство драгоценных металлов на текущем уровне. Несмотря на значительный рост производства на 4% (год к году) в первом квартале 2024 года, будущие перспективы остаются неопределенными. Почти все основные месторождения уже разведаны и используются для добычи. Что касается других месторождений, то для начала добычи требуется от 10 до 20 лет и значительные финансовые вложения.

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На сегодняшний день добыто 187 000 тонн золота, в то время как перспективные запасы оцениваются всего в 57 000 тонн. Естественно, это не означает, что на Земле находится именно такое количество золота, но доступность месторождений снижается с каждым годом.

На фоне этого спрос на золото растет как со стороны центральных банков мира, так и среди частных лиц. Доля золота в государственных резервах за последние 15 лет увеличилась с 7% до 18%. Хотя темпы не настолько высоки, следует отметить, что если 15 лет назад объем мировых золотовалютных резервов составлял около 4 трлн долларов, то к началу 2024 года этот показатель превысил 12 трлн долларов. Это значительный трехкратный рост.

Золото продолжает укреплять свои позиции, выходя на второе место в мировых резервах, опередив евро. Тенденция увеличения доли золота будет только усиливаться. Простая причина этому — переход от глобалистской системы мирового управления к системе макрорегионов. В современном контексте доллар, как детище ушедшей Бреттон-Вудской системы, теряет свою привлекательность как средство хранения. Хотя на данный момент нет серьезных альтернатив доллару, геополитические реалии навязывают новые условия.

Постепенный рост цен на золото явно демонстрирует эту тенденцию. На фоне этих событий золото считается самым надежным активом. С увеличением использования цифровых технологий спрос на драгоценный металл будет только расти. Некоторые финансовые учреждения уже рассматривают возможность выпуска цифровых финансовых активов, обеспеченных золотом, которые могут быть источником платежей. В ближайшем будущем такие инновационные инструменты станут реальностью. Но несмотря на благоприятные стартовые позиции, Центральный Банк пока не проявляет активности, чтобы использовать свои возможности в полной мере. Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по добыче золота, а значит, ЦБ может использовать рубли вместо иностранной валюты для пополнения золотого резерва.

Несмотря на это, Банк России пока не выражает срочной необходимости в изменении такой политики. Наш золотой резерв достиг 2351 тонны, что позволяет нам занимать пятое место в мировом рейтинге (намного отстающее от США, у которых 8133 тонны). Скорее всего, в ближайшем будущем нас обгонит Китай, который в первом квартале увеличил свой золотой запас до 2264 тонн. Народный банк Китая не только усиленно закупается золотом на внутреннем рынке, но и активно импортирует металл.

Если направление деятельности Центробанка в этой сфере не изменится, мы рискуем потерять еще один эффективный инструмент, который сегодня уже востребован и останется важным еще многие годы вперед.