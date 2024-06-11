Северская атомная электростанция - долгострой, ожидается завершение строительства к 2025 году. Планируется создание двухблочной станции мощностью 2,51 ГВт к 2041 году, что способствует развитию производства в Сибирском федеральном округе. Однако, существуют технические и экологические вопросы, включая утилизацию радиоактивных отходов.

В 2007 году было объявлено о начале строительства значительного энергетического объекта, цена которого превышала 200 миллиардов рублей. Однако многие местные жители выступили крайне негативно по отношению к этой инициативе. Несмотря на сильную позицию граждан, в компании Росатом было заявлено, что работы в районе Северска (Томская область) начнутся в 2010 году. Речь идет о строительстве Северской АЭС.

Изначально планировалось запустить первый энергоблок будущей атомной станции через пять лет после старта проекта, а второй — в 2017 году. Однако, сроки выполнения проекта были нарушены, и запуск объекта в эксплуатацию был перенесен на 2025 год. В 2012 году в госкорпорации было заявлено, что строительство атомной станции начнется не раньше 2020 года, так как в ближайшее время спрос на такие объекты был не столь высок. В июне 2024 года стали известны новые детали относительно этого давнего проекта. Согласно информации от Пресс-службы Правительства Томской области, ссылающейся на Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири (ОДУ Сибири), планируется построить двухблочную атомную электростанцию мощностью 2,51 ГВт к 2041 году. Особое внимание уделяется тому, что новая атомная станция будет способствовать развитию производства в регионе Сибирь в условиях дефицита электроэнергии и роста электропотребления.

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По мнению генерального директора АО "Трансэнерком" Олега Шевцова, строительство Северской АЭС может значительно улучшить энергоснабжение в Сибирском федеральном округе. Он отмечает, что атомная энергетика предоставляет надежный и стабильный источник энергии, который способен удовлетворить растущие потребности региона и способствовать его дальнейшему социально-экономическому развитию. Проект Северской АЭС Шевцов также подчеркивает наличие неопределенностей в важных технических вопросах, включая транспортировку ядерного топлива и радиоактивных отходов через города, включая Томск. Он отмечает, что вопрос утилизации реактора по завершении срока его эксплуатации остается открытым, что вызывало беспокойство у местных жителей в прошлом. Разработка эффективных методов обращения с радиоактивными отходами считается одной из ключевых задач для обеспечения устойчивого развития атомной энергетики. Важным шагом в этом направлении является обеспечение безопасной переработки и утилизации радиоактивных материалов, а также построение безопасных хранилищ для долгосрочного хранения отходов.