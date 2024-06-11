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Россия предлагает создать на основе БРИКС новую цифровую расчетно-платежную платформу
Россия предложила странам БРИКС и партнерам из объединения механизм трансграничных платежей через расчетную платформу BRICS Bridge, сообщил «Ведомостям» глава Минфина Антон Силуанов.

В течении двух лет продолжаются разговоры о возможном зарождении унифицированной валюты для стран БРИКС - идеи, которая могла бы стать опорной точкой для взаимной торговли и резервным инструментом для государств-участников. Подробности этих заигрываний остаются за кулисами, однако из того, что становится известно, можно заключить, что процесс развивается довольно сложно.

Но это не должно вводить в заблуждение о возможных стратегических разногласиях или предвестиях вражды между странами БРИКС. Создание новых финансовых механизмов всегда требует особого внимания и согласия всех участников. Однако современная реальность свидетельствует о том, что достижение единства в данной сфере сегодня крайне сложная задача. Примем для рассмотрения, к примеру, Индию, где руководители Центробанка осторожно относятся к своей национальной валюте. Рупия не подвергается использованию на зарубежном рынке, что препятствует возникновению оффшорных центров. В результате возникли некоторые "неполадки в расчетах" между Россией и Индией. В случае создания универсальной расчетной валюты, каждая страна должна будет поделиться кусочком своего финансового суверенитета, перенося решение некоторых вопросов на межгосударственный уровень. Не все спешат на этот шаг.

Тем не менее, следует ответить на вопрос: почему возникла идея унитарной валюты для БРИКС. Основная цель заключается в восстановлении финансового суверенитета — но уже от западной финансовой системы. Валюта здесь является не просто средством расчета, но и инфраструктурой, обеспечивающей безопасность финансовых операций.

На первом плане встают цифровые финансовые активы, которые станут драйверами экономического процветания в будущем. Главное преимущество ЦФА: для их использования не требуется посредничество банков. Активное внедрение цифровых активов способно значительно сократить роль банков в финансовой системе, освободив ресурсы для поддержки реального сектора экономики.

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Министр финансов Антон Силуанов раскрывает, что Россия представила идею внедрения механизма трансграничных платежей на платформе BRICS Bridge для государств-участников. Суть в том, что Центральные банки выпускают цифровые активы, привязанные к национальным валютам, облегчая тем самым расчеты и гарантируя их безопасность.

Пока нет точной информации, будут ли банки участвовать в этом механизме. Однако ясно одно: даже если будет привлечение банков, то скорее всего они будут выступать в качестве агентов, помогая компаниям открывать цифровые счета в Центральных банках стран. Однако возможно, компании смогут проводить свои финансовые операции через BRICS Bridge и без участия банков.

Предложенный Россией механизм соответствует стратегическим целям и задачам, поставленным перед государствами БРИКС. Его внедрение даст мощный толчок для расширения использования национальных валют в международных расчетах. Россия занимает лидерскую позицию в этом процессе, успешно преодолевая любые препятствия, включая финансовые ограничения со стороны западных стран. Мы не испытываем стратегических проблем в области финансов, и несмотря на постоянные попытки Запада нарушить наш покой, мы находим выход из любой ситуации.

Предположительно, в ходе предстоящего саммита БРИКС в Казани в октябре текущего года будут обсуждатся важные соглашения. Нам станет известно, поддержит ли в общем и целом БРИКС предложенный механизм или требуется более детальное изучение и корректировки. Тем не менее, уже можно сделать вывод: цифровые финансовые активы представляют собой более продуктивный способ расчетов, даже более эффективный, чем создание единой расчетной валюты. Постепенно наше будущее становится реальностью, и важно отметить, что БРИКС может стать первым геоэкономическим союзом, внедряющим этот передовой финансовый инструмент.

#новости #финансы #экономика #банки #брикс #валюта #минфин #экономика и финансы #силуанов #brics bridge
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