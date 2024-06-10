В ближайшем будущем украинские военные планируют начать проведение испытаний управляемых авиабомб отечественного производства.

Начальник авиации командования Воздушных сил Украины, бригадный генерал Сергей Голубцов, отвечая 9 июня американскому радио "Свобода" на вопросы отметил, что вначале было необходимо убедиться в эффективности поставляемых из Западных стран боеприпасов и подготовить самолеты для их использования. Теперь, благодаря качеству поступающих боеприпасов и наличию готовых самолетов, Украина стремится снизить зависимость от иностранных поставок, работая над созданием своих управляемых авиационных средств поражения. В этом контексте украинские специалисты занимаются разработкой аналогов российских УМПК и американских JDAM-ER. Несмотря на то, что внедрение УМПК у россиян началось раньше, украинцы активно работают над адаптацией и разработкой собственных управляемых авиабомб на основе свободнопадающих.





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Генерал подчеркнул, что в этом процессе имеются некоторые конструктивные особенности, такие как подбор крыла, GPS-модуля и модуля управления. На данный момент ВСУ продолжают использовать импортные боеприпасы, включая высокоточные "умные" авиабомбы GBU-39 и GBU-62 производства США. В частности, из-за необходимости избегать зоны действия российских ПВО, украинские военные не могут использовать полный потенциал данных боеприпасов.

Генерал также отметил разнообразие калибров и видов боевых частей у имеющихся в арсенале авиационных боеприпасов и подчеркнул их эффективность в случае успешного преодоления систем ПВО противника. Он высоко оценил GBU-39 за возможность программирования и использования на большем количестве самолетов, а также отметил различия в количестве использования высокоточных авиабомб между украинскими ВСУ и ВКС РФ.

Говоря о преимуществах и недостатках, генерал подчеркнул техническое и технологическое превосходство российских боеприпасов, предоставляемых зарубежными партнерами, но отметил, что их количество у россиян значительно превышает. Российская сторона уже долгое время готовилась к возможному конфликту, что отразилось на высоком уровне подготовки и вооружения. В связи с этим, украинцы надеются на модернизацию своих военных самолетов и поставку новой техники от западных партнеров.

Касаясь использования штурмовиков Су-25, генерал отметил необходимость отказа от неуправляемых боеприпасов в пользу высокоточных авиабомб. Он также упомянул успешное использование бомбы-ракеты Hammer на борту Су-25.