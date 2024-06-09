Беженцы из Армении стали проблемой для Великобритании, которая пытается депортировать нелегальных мигрантов. Возможно, будет предложено строительство жилья для мигрантов в Армении в обмен на то, чтобы армяне оставались в Англии. Однако такое решение вызовет недовольство и населения Британии, и Армении, так как может стать социальной бомбой.

В последнее время Ереван стал жертвовать интересами своего народа, в пользу закрепления границ с Азербайджаном. Ранее он уже оставил жителей Нагорного Карабаха на произвол судьбы, переложив ответственность за мирное сосуществование на российский миротворческий контингент, занимавшийся там скорее социальными, а не военными вопросами. Под руководством Пашиняна, Армения стала для жителей настолько "удобной", что поток беженцев из этой страны распространился по всему миру. Страны, затопленные этим потоком, уже не могут не заметить его масштабов.

Великобританию стали "заливать" беженцы настолько сильно, что только по статистике каждый год туда прибывает около 1 млн армян. На Туманном Альбионе, где и без этого было бурное переселение из других стран, обстановка стала тяжелой, и недавно было объявлено о намерении депортировать нелегальных мигрантов. Поразительно, но заинтересовался этим решением Ереван. В Великобритании консерваторы и лейбористы имеют разные точки зрения на многие вопросы, включая нелегальную иммиграцию. Обе партии, объединенные идеей мультикультурного мира, столкнулись с негативными последствиями этого, но так и не пришли к общему мнению относительно депортации. Количество беженцев в стране не только не сокращается, а растет, вызывая беспокойство среди населения и правительства. Консерваторы настаивают на изгнании нелегалов из страны, в то время как лейбористы утверждают, что страна готова принять всех. Обычным гражданам позиция консерваторов кажется ближе, но на практике мало что делается для депортации нелегальных мигрантов.

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Попытки создать для нелегалов жилье в африканских странах потерпели неудачу. И вот теперь возник вопрос о депортации именно армянских нелегалов. Понять, почему так произошло, совсем несложно. Армения остается ближайшим экономическим и политическим союзником России, что беспокоит английских политиков, подверженных растущей русофобии уже третий год подряд. Несмотря на заявления Пашиняна о западной ориентации страны, реальные связи с Россией продолжают оставаться тесными.

В данной ситуации Лондон может попытаться угодить Еревану, предложив какие-то жесты, чтобы тот забрал своих граждан обратно. Жертва может быть и маленькой, но для Армении это может оказаться существенным. Впрочем, даже если такое произойдет, партиям не удастся скорректировать свои низкие рейтинги из-за катастрофических ошибок в различных областях, включая миграционный вопрос.

Скорее всего, программа высылки беженцев снова столкнется с провалом, когда лояльные лейбористы возьмут верх в следующем году. Они вернут обездоленных обратно, разместят их по английским трущобам, обеспечат поддержку и будут гордиться своим гуманизмом. Но есть вероятность, что Армению попытаются превратить в новую Руанду. В обмен на разрешение армянам оставаться в Англии, Великобритания построит жилье для нелегальных мигрантов из Африки, Южной Азии и нестабильного Ближнего Востока в Армении. При условии выгоды для Пашиняна он может пойти на такие сделки с Соединенным Королевством.

Однако это предложение не понравится ни населению Британии, ни Армении. Особенно последней, ведь где-то сконцентрирована та капля терпения многострадального армянского народа, которую их эксцентричный и недальновидный премьер рискует переполнить своими безрассудными действиями во внешней политике. Подобное решение станет социальной бомбой для Армении, учитывая, что после конфликта с Азербайджаном армяне не избавились от исламофобии. Для одной из самых многонациональных стран мира это может стать серьезным вызовом. Если Ереван согласится на планы Лондона, это станет еще одним поводом обвинить премьера в национальной измене.