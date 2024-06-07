Соглашение о строительстве в Азове цеха для организации производства пищевых эмульгаторов и увеличения производительности на предприятии «Ласенор Юг» было подписано на ПМЭФ-2024.

Этот проект стартовал в 2019 году, но потом на какое-то время замер в ожидании новых возможностей. Однако сейчас компания готовится вдохнуть новую жизнь в это предприятие и завершить все оставшиеся задания в ближайшие полтора года. Результатом этого станет создание первого в России цеха по производству отечественных синтезированных эмульгаторов, который займет площадь в 1,5 тыс. квадратных метров в городе Азове, на юге страны. Соответствующее соглашение между правительством Ростовской области и ООО "Ласенор Русия" было торжественно подписано на престижном Петербургском международном экономическом форуме 6 июня 2024 года. В 2023 году производство компании составило 5000 тонн соевого и подсолнечного, жидкого и гидролизованного лецитина. Продукция «Ласенор Русия» полностью заменяет импорт, и с уходом иностранных производителей компания обеспечивает потребности российской пищевой промышленности в эмульгаторах. В настоящее время в России активно реализуются несколько значительных проектов, нацеленных на замещение импорта в пищевой промышленности по ключевым направлениям. В последние годы была проведена колоссальная работа. Например, за счет запуска новых производственных мощностей внутренний рынок стал менее зависимым от импорта продуктов глубокой переработки зерна. Также было отмечено снижение импорта лизина, пшеничного глютена и модифицированных крахмалов.

Тем не менее, в данный момент в России производится всего лишь 30 из 349 допустимых видов пищевых добавок. Большая часть подобной продукции по-прежнему приходится ввозить из-за рубежа, в основном из дружественных стран, таких как Китай, Индия, Малайзия, Индонезия и Турция. В стране до сих пор не производят антиоксиданты, подсластители и эмульгаторы. Что касается эмульгаторов, то они делятся на натуральные (например, яйца, агар-агар, желатин, лецитин, пчелиный воск, пектин и другие) и синтетические (такие как моно- и диглицериды жирных кислот, модифицированные лецитины, эфиры глицерина). Эти вещества находят применение в производстве кондитерских изделий, хлебобулочных изделий, различных соусов, майонезов, мороженого, сливочного масла и других продуктов.