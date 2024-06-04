Участники пленарной сессии «Российская Арктика: путь в будущее» обсудили перспективы развития городов и сельских населенных пунктов арктических территорий. Глава Карелии Артур Парфенчиков представил потенциал Кемско-Беломорской агломерации. Разработка мастер-плана по ее развитию завершена.

В начале прошлого десятилетия этот грандиозный проект активно обсуждался. Документы, подписанные в 2011 году, предполагали, что через четыре года новый глубоководный порт в Беломорске (Карелия) примет первые суда. Планировалось превратить угольный причал и заброшенный рыболовный порт, основанный еще в первой половине 20-го века, в современный терминал для перевалки до 15 миллионов тонн грузов ежегодно.

Инициатором проекта стал ЗАО "Беломорский порт", специально созданное для реализации данного масштабного предприятия в формате государственно-частного партнерства. Затею оценили примерно в 10 миллиардов рублей. Однако не приступив к основным строительным работам, сроки запуска объекта неоднократно переносились: сначала на 2019 год, затем на 2024-й. И проект так и не был воплощен. В 2022 году в Министерстве экономического развития республики Карелия заявили о поиске нового инвестора. Но следующего года порт исключили из общенациональной схемы транспортного планирования. В мае 2024 года стало известно о намерении возродить проект. Глава региона Артур Парфенчиков заявил, что через будущий порт, благоприятно расположен и транспортно доступен, поэтому грузы из порта будут отправляться в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Южную Америку.

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Северный город Беломорск соединен водными путями с пятью морями: Баренцевым, Белым, Каспийским, Азовским и Черным. Этот населенный пункт находится недалеко от важных транспортных узлов, таких как железнодорожная станция Беломорск, открытая еще в 1916 году; федеральная трасса Р-21 "Кола" Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенега – Борисоглебский и каналы Балтийского моря и Белого моря. Предварительно для реализации проекта глубоководного морского порта потребуется около 50 миллиардов рублей.

Однако не все разделяют актуальность данной идеи. Некоторые наблюдатели задаются вопросами: насколько целесообразен проект с точки зрения экономики, Откуда взять средства на его осуществление. Где будет взят флот, чтобы перевозить грузы (учитывая, что порт будет подо льдом шесть месяцев в году, потребуется ледокольный флот).

Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Валентина Пивненко еще в 2018 году говорила о сомнениях в доходности проекта. Некоторые эксперты утверждали, что сперва необходимо реконструировать Беломорско-Балтийский канал, иначе смысла в наличии карельского порта вообще нет.