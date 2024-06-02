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gotreksson
В Латвии предлагают демонтировать железную дорогу на границе с Россией
В странах северо-восточной Европы никогда не утихали споры о русской колее. Одни сторонники предлагают изменить ее на европейскую (1435 мм), другие говорят необходимости "перерезать пуповину" - демонтировать пути на границе. Третьи советуют воздержаться от поспешных решений и осознанно взвешивать все "за" и "против". И все же голоса сторонников первых двух подходов раздаются громче остальных.

В Финляндии собираются отказаться от железнодорожного стандарта 1524 мм - в ближайшем будущем страна проведет первоначальные исследования и просчитает, сколько будет стоить постепенный переход к европейской колее. Следует отметить, что в государстве нет единого мнения относительно необходимости внедрения такого масштабного и затратного проекта.

Подобные перемены также ожидаются на территории Прибалтики, где большая часть железных дорог была построена еще во времена Российской империи и Советского Союза. В декабре 2022 года министры связи стран Евросоюза приняли решение о том, что Латвия, Литва и Эстония к 2026 году должны разработать план преобразования железнодорожной сети для перехода на колею шириной 1435 мм.

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Некоторые представители власти и общественности готовы к радикальным мерам и настаивают на демонтаже путей на границе с Россией, прекращая тем самым все перевозки со страной по железной дороге. Эти призывы особенно громко звучат в Риге.

О необходимости такого шага в Латвии начали говорить еще в марте 2022 года, когда почти 90% грузов, перевозимых по железной дороге, приходили из России. Эта тема была поднята также в декабре следующего года. Один из местных депутатов, Марис Мичеревскис, призывал к ликвидации старых железных путей на границе с Россией.

По мнению политика, это увеличило бы обороноспособность республики и стало бы символическим шагом, свидетельствующим о прекращении связей с Москвой и российским прошлым, при котором активно развивалась транспортная инфраструктура Прибалтики. "Нам нужно задуматься о том, чтобы убрать эти старые рельсы", — заявил чиновник.

Железная дорога на современной территории Латвии появилась во второй половине XIX века во времена Российской империи. В 1860 году поезда стали курсировать по направлению Псков — Динабург (ныне Даугавпилс). Через год линию протянули до Риги. Позже были открыты участки Рыбинск — Виндава (ныне Вентспилс) и Либава (Лиепая) - Ромны, что способствовало развитию морских портов. Новые объекты активно строились и в период Советского Союза. К 1982 году общая протяженность железнодорожной сети Латвийской ССР превысила 2,3 тысячи километров - к тому времени она была лидером по плотности сети в Союзе.

После 1991 года грузовые перевозки резко сократились и некоторые участки со временем попросту разобрали, чтобы не тратить средства на их содержание. Сегодня протяженность железных дорог в стране с колеей 1520 мм составляет 2,2 тыс. км.Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 (Проект Rail Baltica) С 2013 года строится магистраль европейской колеи Rail Baltica (870 км; на территории Латвии — 265 км), призванная соединить страны Балтии с Польшей и Западной Европой. Однако проект идет крайне медленно, его сопровождает целый ряд трудностей. Тем не менее в конце мая 2024-го в Латвии, наконец, объявили о начале строительства основной трассы Rail Baltica. Но ряд аналитиков внутри государства называет данный проект бессмысленным.

Что касается идеи демонтажа путей на границе с Россией, то ее инициаторам дали понять, что этот вопрос находится в компетенции органов Евросоюза, а у Брюсселя на данный момент таких планов нет. А в мае этого года латвийский перевозчик AS Pasažieru vilciens (PV) попросил ЕС сделать для него исключение и позволить закупать запчасти для железнодорожного транспорта у России и Белоруссии, где и произведена большая часть эксплуатируемых сегодня составов.

#новости #ссср #латвия #прибалтика #стандарт #русофобия #псков #рига #даугавпилс #рыбинск
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