Новость об этом появилась в издании Yle, ссылаясь на главу Минтранса Лулу Ранне.

В Финляндии задумались о внедрении крупного проекта по переходу железнодорожной колеи на европейский стандарт в 1435 мм. Новость об этом появилась в издании Yle, ссылаясь на главу Минтранса Лулу Ранне. По ее словам, в ближайшее время специалисты начнут предварительные исследования для определения сроков и затрат на реализацию проекта.

Планируется внедрение этой идеи путем поэтапной реализации. Чиновник отметила актуальность данного шага для страны и предполагаемый положительный эффект от него, в том числе в увеличении безопасности транспортировки. Хотя всего два года назад большинство экспертов отрицало необходимость такого обновления. На данный момент железнодорожная сеть Финляндии равна 6 тыс. км и ширина ее колеи 1524 мм. Первая железнодорожная линия в стране была проведена в 1862 году от Хельсинки до Хямеэнллинна. Решение о строительстве этой линии было принято за пять лет до начала работ. Учитывая автономное положение Великого княжества Финляндского в составе Российской империи с 1809 года, было решено отдать предпочтение ширине колеи в 5 футов.

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При строительстве железной дороги между Петербургом, Царским Селом и Павловском в 1837 году была использована колея шириной 1829 мм. Однако при постройке Николаевской железной дороги (Петербург – Москва) в следующем десятилетии были выбраны параметры колеи 1524 мм, несмотря на то, что в Европе на тот момент преобладала стандартная колея 1435 мм. Этот выбор также отразился на построенной Россией Варшаво-Венской железной дороге.

При разработке проекта линии между Москвой и Санкт-Петербургом были различные точки зрения, и, несмотря на разногласия, победила колея шириной 5 футов. Согласно некоторым источникам, одной из причин такого выбора стало желание царя Николая I избежать общей колеи с западными странами, чтобы не дать потенциальному врагу возможность использовать их железные дороги в случае войны. С того времени колею шириной 1524 мм стали называть "русской" и "царской". В течение двух десятилетий с 1970-х годов железные дороги в Советском Союзе были переведены на колею шириной 1520 мм.

В период Российской империи активно развивалась железнодорожная сеть в Финляндии. Это расширение позволило поездам Финляндии свободно пересекать границу с СССР. До недавнего времени пассажирские и грузовые поезда активно курсировали между Россией и Финляндией, а также разрабатывались проекты для упрощения и увеличения объема транспортировки между двумя странами. Ситуация изменилась в 2022 году, когда Европейская комиссия предложила Хельсинки перейти на стандартную колею. Власти Финляндии изначально отклонили это предложение, считая его невыгодным с финансовой точки зрения из-за высоких расходов. Однако в настоящее время государственные службы пересмотрели свою позицию и готовы приступить к реализации проекта, несмотря на значительные финансовые затраты.