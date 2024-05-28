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gotreksson
Россия совместно с Китаем построят международный транспортный коридор "Амур"
AmurExpo: зампред Правительства Приамурья Павел Пузанов представил на Российско-китайском ЭКСПО международный транспортный коридор «Амур», который включает все виды транспортной инфраструктуры – это автомобильные, речные, воздушные и железнодорожные «ворота» Амурской области, а также развивающуюся инфраструктуру приграничной зоны со стороны РФ.

В мае 2024 года на Харбинском международном конгрессно-выставочном центре был представлен грандиозный проект, направленный на значительное увеличение товарооборота между Россией и Китаем. Проводивший презентацию заместитель председателя правительства Амурской области, Павел Пузанов, выделил важность этой инициативы для обеих стран и подчеркнул проделанную работу за последние десять лет.

Международный транспортный коридор "Амур", анонсированный на выставке, включает в себя существующие и потенциальные маршруты для железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта, связывающие соседние государства через Хэйлунцзян и Приамурье. Одним из ключевых завершенных объектов МТК является международный мостовой переход через Амур между Благовещенском и Хэйхэ протяженностью 1,3 км. Построенный с 2016 по 2020 год, его открытие для движения было отложено на два года из-за пандемии.

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В настоящее время продолжается строительство новых объектов в аэропорту Благовещенска (Игнатьево) в рамках проекта "Амур". Планируется сдача в эксплуатацию грузового терминала воздушной гавани, способного обслуживать до 6 тысяч тонн грузов ежегодно, в 2025 году. Также в этом году будет введен в эксплуатацию аэровокзальный комплекс площадью 25 тыс. кв. м с пропускной способностью 1 тыс. пассажиров в час.

Предусмотрено обновление Благовещенского речного порта, включая введение в эксплуатацию восьми портальных кранов и строительство канатной дороги, соединяющей берега России и Китая после проблем с поставкой оборудования из-за санкций.

Один из перспективных проектов МТК "Амур" - создание нового железнодорожного маршрута с мостом через погранпереход "Джалинда – Мохэ". Для этого Россия восстанавливает заброшенную ветку Сковородино – Рейново, решая вопросы с передачей объекта в аренду Железным дорогам Якутии.

Все эти инфраструктурные проекты направлены на развитие торговли и перевозок между Россией и Китаем, создавая новые возможности для сотрудничества и укрепляя экономические связи между странами в ближайшие годы.

Данная инициатива обсуждалась детально на упомянутом Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине. Как заявил в ходе своего выступления представитель АО «АК «ЖДЯ» Алексей Местников, на фоне перестроения логистических цепочек и перегруженности Восточного полигона этот проект обретает особое значение. В частности, было отмечено, что сегодня в Якутии растет добыча угля (в первые четыре месяца 2024 г. в республике добыли рекордные 15 млн тонн), однако из-за ограниченной пропускной способности БАМа и Транссиба регион не может реализовать весь свой экспортный потенциал.

Воплощение этого крупного проекта, как было отмечено, планируется в два этапа. Линию до границы с КНР намерены восстановить до 2026-го — изначально по ней смогут перевозить около 5 млн тонн грузов в год. Предусмотрено открытие автомобильно-водного пограничного пункта пропуска с круглогодичным понтонным мостом. После появления капитального железнодорожного перехода объем грузоперевозок по данному маршруту возрастет в разы. Правда, когда именно приступят к возведению объекта через Амур — неизвестно. Источники финансирования еще не определены.

В своем докладе представитель АО «АК «ЖДЯ» упомянул и о перспективах дальнейшего развития транспортного коридора — «железку» планируют дотянуть до Магадана (сегодня она доходит до Нижнего Бестяха). А затем — через Чукотку и Камчатку до Аляски. И если проект магистрали через Берингов пролив в наши дни представляется (по разным причинам) маловероятным и даже фантастическим, то до берегов Охотского моря, по мнению все тех же китайских партнеров, построить дорогу вполне реально, о чем можно прочитать по ссылке ниже.

В своем докладе представитель АО «АК «ЖДЯ» также упомянул о возможностях дальнейшего расширения транспортного коридора. Планы включают продление железной дороги до Магадана (на данный момент она простирается до Нижнего Бестяха), а затем через Чукотку и Камчатку до Аляски. Хотя проект железной дороги через Берингов пролив сегодня кажется маловероятным из-за различных причин, но по мнению китайских партнеров построить дорогу до берегов Охотского моря вполне реально. Что открывает новые перспективы для развития транспортной инфраструктуры и укрепления экономических связей между регионами.

#новости #экономика #развитие #бам #амурская область #транссиб #амур #гарбин #мтк #экспо
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