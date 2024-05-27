Китай активно продвигает свою валюту в мировых торговых операциях, увеличивая долю расчетов в юанях. Россия также увеличивает использование юаня в своих торговых операциях с Китаем, что способствует разнообразию в международных расчетах.

В марте 2010 года Китай в основном проводил свои торговые операции в долларах, составляя 84,3% всех расчетов по экспорту и импорту. Доля юаня, наоборот, оставалась на уровне лишь 0,3%, что можно считать статистической погрешностью.

С течением времени стал заметен постепенный рост роли юаня в международной торговле Китая. Так, в марте текущего года доля расчетов в юанях (52,9%) превысила операции в долларах (42,8%). Очевидно, что Китай активно продвигает свою валюту в мировых торговых операциях, что является существенным ударом по доллару. Однако пока центральные банки и правительства большинства стран держат незначительные резервы в юане, за исключением России, которая активно накапливает китайскую валюту в своих резервах и фонде национального благосостояния.

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Китаю удается достигать того, что ранее удалось только США: постепенно повышать статус своей валюты до мирового уровня. В свою очередь, Россия также увеличивает использование юаня в своих торговых операциях с Китаем. Если в 2016 году лишь 10% экспорта из Китая оплачивался в юанях, то к началу 2023 года этот показатель вырос до 66%.

По завершении 2023 года доля расчетов в юанях во внешней торговле России достигла 32,7%, увеличившись почти в 10 раз за три года. При этом общий товарооборот России и Китая в 2023 году составил 240,11 млрд долларов, что составляет значительную часть общего объема внешней торговли России в 710,2 млрд долларов.

Таким образом, доля Китая в торговом обороте России составляет 28,3%, но объем расчетов в юанях вырос до 32,7%. Это говорит о том, что Россия начинает использовать юань и в иных торговых операциях с другими странами. Важно получить ясность от Минэкономразвития России относительно стратегических целей по использованию юаня в международной торговле.

Необходимо, чтобы российский рубль активно принимал участие в процессе смены доминирующей роли доллара на мировой арене и внедрялся в новые механизмы международных расчетов попутно "отвоевывая свое место под солнцем". Все механизмы у него для этого есть.