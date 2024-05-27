Инфляция в России за неделю с 14 по 20 мая составила 0,11%, следует из обзора о текущей ценовой ситуации, подготовленного Минэкономразвития на основе данных Росстата. В годовом выражении показатель ускорился до 8,1%.

Официальная инфляция, подсчитываемая Росстатом, за последнюю неделю достигла отметки в 8% в годовом исчислении. В других обстоятельствах этот факт, возможно, не привлек бы особого внимания, но здесь есть одно "но". Когда Центробанк принимает решение о ключевой процентной ставке, он обращает внимание, прежде всего, на два фактора: официальный уровень инфляции и так называемые "инфляционные ожидания".

Логика здесь неясна, но уже давно потерялась в приделах деятельности ЦБ. Почему до сих пор не пересмотрен "таргет в 4%", введенный еще в 2015 году, остается загадкой. С тех пор ситуация изменилась неоднократно, и сегодняшние реалии совсем другие. Зачем было выбрано именно число 4% и почему на него нужно ориентироваться, удерживая ставку на астрономическом уровне, так и неясно. "Инфляционные ожидания" населения тоже выросли. В мае они уже составляли 11,7%, в то время как в апреле этот показатель был 11%. В других условиях эти цифры, вероятно, не вызвали бы интереса, но ЦБ их внимательно анализирует, считая, что они оказывают какое-то влияние.

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Все эти данные поступают за две недели до следующего заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке (назначено на 7 июня). Если еще несколько месяцев назад можно было ожидать, что регулятор начнет хотя бы символическое снижение ставки примерно в это время (июнь-июль), указывая на дальнейшее направление, то сейчас такая возможность крайне мала.

Удивительно, что на предыдущем заседании члены Совета обсуждали увеличение ключевой ставки на 1% до 17%, продолжая говорить о "перегреве". Каким образом такой "перегрев" можно решить с помощью ключевой ставки, понятно, видимо, только им.

Центробанк настойчиво отказывается признать новую реальность, с которой столкнулась российская экономика и вся страна в целом. Сейчас геополитическое противостояние находится на острой черте, и государство вновь играет ключевую роль во всех сферах общественной жизни. Поэтому обвинения в высоких бюджетных расходах, которые, по их мнению, способствуют инфляции, не имеют смысла. Бюджетные расходы необходимо оставить на высоком уровне, в том числе на военные и гражданские нужды.

Пока правительство РФ прилагает все усилия для достижения поставленных целей, Центробанк продолжает ставить палки в колёса. Особенно это проявляется в ситуации с государственным долгом, расходы на обслуживание которого стремительно увеличиваются.

Ожидания перед 7 июня весьма негативные. В лучшем случае ставка останется на текущем уровне, но возможно, что Центробанк её повысит. Подобные действия регулятора стали уже обыденностью. И ни одно объяснение за такие меры не выглядит весомым.

Что касается инфляции, здесь явно намечается её резкое замедление во второй половине года. Начиная с низкой базы в начале 2023 года, цены начнут расти на фоне высокой базы. Это станет причиной замедления роста цен в годовом исчислении.