В Тверской области состоялся запуск импортозамещающего производства паяных теплообменников для авиастроения, промышленных предприятий и нужд ЖКХ.

В начале мая этого года на страницах известной газеты The Wall Street Journal появилась статья, раскрывающая трудности, с которыми столкнулся американский гигант авиастроения Boeing. Оказалось, что после введения санкций в 2022 году у мирового лидера авиаперевозок возник дефицит теплообменников для систем кондиционирования воздуха на борту самолетов. Загвоздка заключалась в том, что ранее эту важнейшую деталь производили на российском предприятии АО "ХС-Наука" в сотрудничестве с RTX Collins Aerospace, дочерней компанией RTX, основанной в 1994 году в непосредственной близости от Твери.

В марте 2022 года производство было перемещено в США и Великобританию. В это время АО "ХС-Наука" переключилось на обслуживание заказов от Boeing и Airbus, оставшихся в стране. Однако даже перенос производства не помог избежать дефицита комплектующих. В то же время российская компания справилась с кризисом, вновь нашла свое место на глобальном рынке. В марте 2023 года "Российский фонд технологического развития" предоставил АО "ХС-Наука" льготный заем для выпуска паяных пластинчатых теплообменников для индустриального и авиационного применения. Планируется значительное увеличение поставок теплообменников для самолетов и вертолетов Ту-204/214, Ил-96, Бе-200; двигателей ПД-14, ПД-8, ПД-35; а также вертолетов Ми-8, Ми-28, Ка-52, Ка-65.

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Помимо этого, в пресс-службе предприятия объявили об запуске производства паяных пластинчатых теплообменников для промышленности, модульных котельных и центров обработки данных. Эта продукция найдет применение в системах кондиционирования, при установке теплых полов и в других областях. Ранее эти изделия импортировались из Китая и Германии.

Первые образцы новых теплообменников успешно прошли испытания, продемонстрировав высокую эффективность в отводе, охлаждении и нагреве воздуха. Разработчики уверяют, что по качеству отечественная продукция не уступает импортным аналогам и радует клиентов доступной ценой.

На первом этапе производства планируется выпуск 3 тыс. теплообменников в год, что впоследствии может быть увеличено до 10 тыс. в год. Полная загрузка производства удовлетворит потребности отечественного рынка и позволит сделать отказ от импорта. В долгосрочной перспективе компания "ХС-Наука" собирается участвовать в создании отечественных пассажирских самолетов и выйти на рынки Индии, Китая и других азиатских стран.