На Нижегородской ярмарке 21 мая 2024 года прошла конференция "Цифровая индустрия промышленной России", где для членов правительства РФ был проведен премьер-показ новой линейки автомобилей, китайских "Волг". Этот момент принято считать важным шагом в развитии автомобильной отрасли, поскольку родилось новое направление.
Официальное сообщество пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области поделилось информацией о том, что автомобили новой линейки "Volga" будут изготавливаться на территории нижегородского автомобильного кластера под руководством АО "Производство легковых автомобилей". Эта инициатива ставит перед собой амбициозные задачи и является шагом вперед к созданию современных автомобилей, сочетающих в себе качество, безопасность и инновационные решения. Новая линейка авто будет включать седан Volga C40, кроссовер Volga K30 и кроссовер Volga K40. Все модели оснащены топовыми бензиновыми моторами, развивающими мощность 188 л.с. и крутящим моментом 300 Нм, а также автоматическими коробками передач. Интеллектуальные системы помощи водителю и интеграция отечественных сервисов в мультимедиа системы сделают эти автомобили по-настоящему современными.
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Запуск серийного производства запланирован уже на конец текущего года, а полный цикл сборки автомобилей ожидается к 2025 году. Около 2 тыс. сотрудников будут задействованы в этом проекте, который предполагает глубокую локализацию компонентов и стремится к обеспечению высокого качества продукции.
Представители правительства выразили уверенность, что новые автомобили откроют совершенно новую эру в отечественном автопроме, привлекая внимание не только российских, но и зарубежных покупателей. Благодаря использованию передовых технологий, "Волги" обещают стать конкурентоспособными на мировом рынке и поднять планку качества и инноваций в российской автомобильной индустрии.
Более подробная информация о моделях и ценах на новые "Волги" будет представлена позже.