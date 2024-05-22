В Нижнем Новгороде на промышленной выставке прошла презентация нового отечественного автомобиля Volga. Точнее, целой линейки из трёх моделей.

На Нижегородской ярмарке 21 мая 2024 года прошла конференция "Цифровая индустрия промышленной России", где для членов правительства РФ был проведен премьер-показ новой линейки автомобилей, китайских "Волг". Этот момент принято считать важным шагом в развитии автомобильной отрасли, поскольку родилось новое направление.

Официальное сообщество пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области поделилось информацией о том, что автомобили новой линейки "Volga" будут изготавливаться на территории нижегородского автомобильного кластера под руководством АО "Производство легковых автомобилей". Эта инициатива ставит перед собой амбициозные задачи и является шагом вперед к созданию современных автомобилей, сочетающих в себе качество, безопасность и инновационные решения. Новая линейка авто будет включать седан Volga C40, кроссовер Volga K30 и кроссовер Volga K40. Все модели оснащены топовыми бензиновыми моторами, развивающими мощность 188 л.с. и крутящим моментом 300 Нм, а также автоматическими коробками передач. Интеллектуальные системы помощи водителю и интеграция отечественных сервисов в мультимедиа системы сделают эти автомобили по-настоящему современными.

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Запуск серийного производства запланирован уже на конец текущего года, а полный цикл сборки автомобилей ожидается к 2025 году. Около 2 тыс. сотрудников будут задействованы в этом проекте, который предполагает глубокую локализацию компонентов и стремится к обеспечению высокого качества продукции.

Представители правительства выразили уверенность, что новые автомобили откроют совершенно новую эру в отечественном автопроме, привлекая внимание не только российских, но и зарубежных покупателей. Благодаря использованию передовых технологий, "Волги" обещают стать конкурентоспособными на мировом рынке и поднять планку качества и инноваций в российской автомобильной индустрии.

Более подробная информация о моделях и ценах на новые "Волги" будет представлена позже.