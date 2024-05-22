Финляндия может частично открыть границу с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в интервью радиостанции Yle Radio Suomi.

После того, как Хельсинки 30 ноября 2023 года закрыли границу с Россией, многие российские эксперты предупреждали, что у финнов может не хватить терпения, так как финская экономика слишком сильно зависит от России, чтобы просто так резко оборвать все связи. И вот теперь, когда в Финляндии, наконец, осознали, к чему может привести вся эта антироссийская политика, местные власти пытаются постепенно пересмотреть свое решение.

Председатель финского правительства Петтери Орпо заявил в интервью радиостанции Yle Radio Suomi, что после принятия в стране нового закона о высылке мигрантов, финляндские пограничные посты с Россией могут быть открыты. "Как только закон будет принят, мы планируем осторожно открывать границу. Мы можем начать с одного пограничного пункта", – отметил глава финского Кабмина.

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Орпо также подчеркнул, что "если с обеих сторон границы будет установлено сотрудничество, это откроет путь к возможному открытию и других пунктов".

Напомним, Финляндия встала на сторону Запада и ее санкций, была принята в НАТО, с энтузиазмом строила забор с колючей проволокой, чтобы отделиться от некогда дружественного соседа, а затем и вовсе решила в ноябре 2023 года закрыть все пункты пропуска по границе с Россией.

Эти действия положили конец успешному сотрудничеству между Россией и Финляндией, которое было налажено с 2012 года. Недавно премьер-министр Петтери Орпо сообщил Урсуле фон дер Ляйен:

"Мы с президентом оценили ситуацию на границе. Теперь нам предстоит найти общие решения для противодействия явлению, когда Россия направляет нелегальных иммигрантов в Финляндию."

Вся эта кампания со строительством забора и закрытием границ официально объяснялась как борьба с незаконными мигрантами, которых якобы Россия направляла на финскую территорию.

Результаты налицо. Теперь ни один нелегал не сможет проникнуть сквозь границу. Строительство забора продолжается и будет завершено к 2026 году. Однако обычные жители Финляндии сравнили закрытые границы и забор с ограждением для собак, в которое, по их мнению, превратилась страна.

После отрыва от всего российского, восточные области страны столкнулись с угасанием бизнеса. Например, паром "Карелия", который много лет курсировал между Выборгом и Лаппеенрантой, сегодня остается бездействующим в порту Финляндии, покрытый водорослями. Российских туристов нет, и, следовательно, нет и денег. Это привело к банкротству судовладельческой компании.

Магазины и кафе финской сети "Disas Fish", расположенные у границы, также закрыты. Раньше сюда приходили русские туристы. Спа-отель в Иматре уволил всех своих сотрудников. Большинство компаний на юго-востоке Финляндии существовали благодаря некогда дружественным россиянам. Страна, которая считала себя частью Европы, под бурные аплодисменты европейских коллег отгородилась от России, лишившись всего, и сегодня пытается вернуть все назад.