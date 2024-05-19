Управление автодорог Якутии: поэтапная реализация объектов в 2026 и 2027 годах будет выполняться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» после получения положительного заключения госэкспертизы и выделения дополнительных средств из Дорожного фонда республики

Отдаленность и недоступность этих мест из-за сурового климата и ограниченной инфраструктуры остаются одними из главных препятствий для дальнейшего развития национального парка "Ленские столбы", который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот парк считается, пожалуй, самой узнаваемой природной достопримечательностью Якутии. В последнее время власти региона уделяют особое внимание туристическому кластеру "Лена" (Хангаласский улус), который должен стать важным центром притяжения для въездного туризма. При поддержке властей на его территории, охватывающей 292 тыс. гектаров (от Табагинского мыса до национального парка "Ленские столбы"), в настоящее время строится необходимая инфраструктура для привлечения туристов из других регионов России и соседних стран.

Весной 2022 года глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что реализация данного проекта окажет положительное влияние на экономику республики. Тогда же он выдал поручение начать проектирование круглогодичной дороги от Тумула до Батамая (181-205 км трассы "Умас"), где расположена база отдыха "Ленские столбы". С апреля по октябрь к этой базе можно доехать по прибрежной дороге на автомобиле или по реке на катере или лодке; зимой же придется использовать зимник.

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В мае 2024 года пресс-служба ГКУ "Управтодор РС(Я)" сообщила о том, что новую дорогу протяженностью 24 км планируют построить поэтапно в 2026-2027 годах в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". В ближайшие 18-20 месяцев будут подготовлены и направлены на экспертизу все необходимые документы в специальные учреждения. Автотрасса "Умас" является одной из крупнейших дорог республики, протяженностью 1,2 тыс. км. Она проходит от Якутска вдоль берега Лены до поселка Пеледуй через Олекминск и Ленск, соединяя столицу региона с Хангаласским и Олекминским районами. Поэтому имеет важное социальное значение. Глава Якутии назвал этот маршрут одним из ключевых магистральных направлений.

Многие участки этой дороги остаются без асфальтового покрытия. В настоящее время на различных участках трассы продолжаются работы по реконструкции и улучшению состояния дороги. В рамках национального проекта планируется обновить около 185 км дорог. В текущем году планируется восстановить участки с 11-го по 20-й км, с 147-го по 169-й км и с 980-го по 1000-й км.