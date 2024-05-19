Главной целью строителей на БАМе является увеличение проходимости и транспортной мощности. В апреле были достигнуты значительные успехи, включая запуск движения по нескольким новым участкам и строительство мостов и перегонов. Работы продолжаются, с учетом природных особенностей местности. Планируется модернизация перегонов и завершение строительства вторых путей для эффективного функционирования железнодорожной инфраструктуры.

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) - это важнейшая железнодорожная магистраль в России, протяженностью около 4,3 тыс. км. Она была построена в 1974-1984 годах для развития инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке страны. Создание БАМа было направлено на улучшение доступности отдаленных регионов, развитие промышленности, а также повышение обороноспособности страны.

БАМ играет ключевую роль в экономике и социальной сфере России. Он обеспечивает транспортную связь между различными регионами страны, способствуя развитию экономики, торговли и инфраструктуры. Благодаря БАМу обеспечивается транспортировка грузов, включая уголь, нефть, древесину, металлы и другие ресурсы, что имеет важное значение для экономического развития регионов, через которые проходит магистраль. Майские праздники немного помешали оценке прогресса развития инфраструктуры на БАМе за апрель 2024 года, однако продвижение было впечатляющим.

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Основной целью строителей является увеличение проходимости БАМа с целью увеличения транспортной мощности, а двойная железная дорога становится лучшим способом для этого.

В апреле было запущено движение по следующим двойным участкам:

- Ландыши – Дюанка (9,5 км)

- Янчуй-Чуро (20 км)

- Таковка-Небель (20 км)

- Усть-Орочи–Чепсары (10 км)

В общей сложности за апрель было добавлено около 40 км новых основных путей. Кроме того, были открыты новые переезды на длинных участках:

- Переезд на 1174 км перегона Кирон-Ангоя

- Переезд на 2990 км перегона Скалистый-Червинка

В процессе строительства было построено 9 мостов и уложено 48 новых перегонов. Также в апреле была увеличена проходимость соединительной линии Тында-Бамовская, что позволило установить двухпутную вставку на участке Пурикан-Муртыгин (18 км).

Работы продолжаются на различных участках БАМа, где учитываются природные условия и особенности местности. Например, при укладке двойной вставки на участке Пурикан-Муртыгин строителям пришлось учитывать потоки воды от небольших рек после сильных дождей. На участке Скалистый — Червинка работы проводились на участке с вечной мерзлотой, где была уложена специальная охлаждающая наброска.

В дальнейших планах строителей - модернизация перегонов и завершение строительства вторых путей на различных участках БАМа. Все эти мероприятия позволят увеличить транспортную мощность на линиях БАМа и обеспечить более эффективное функционирование железнодорожного сообщения.