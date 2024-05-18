Манфред Больц в интерью Bild: на Европу надвигается настоящая эпидемия постельных клопов. Мы проигрываем битву с клопами, крысами и мышами. Борьба становится все сложнее, доступные средства неэффективны, а более мощные препараты — дороги и исчезают с рынка.

Эксперт по борьбе с вредителями, Манфред Больц, рассказал об эпидемии постельных клопов в Европе. Он отметил, что ситуация с вредителями становится все более сложной, и доступные методы неэффективны, а эффективные средства становятся редкостью на рынке. В Британии борются с эпидемией блох, в то время как в США крыс стали использовать в качестве туристической достопримечательности.

В интервью Bild эксперт по борьбе с вредителями поднял вопрос о возможном обострении проблемы с постельными клопами, охватывающей Францию и Германию. Он подчеркнул, что за последние восемь лет произошла настоящая эпидемия клопов, с миллионами зарегистрированных случаев. Эксперт подчеркнул, что борьба с этими вредителями становится все сложнее из-за неэффективности доступных средств и исчезновения более сильных препаратов с рынка. Манфред также отметил, что в ближайшем будущем борьбу с вредителями смогут позволить себе лишь крупные предприятия и рестораны, готовые тратить большие суммы на борьбу с насекомыми и грызунами. В это же время Южная Корея обвинила французских туристов в нашествии клопов, причины увеличения числа этих вредителей в стране пытаются выяснить.

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Ситуация с вспышкой эпидемии блох также обеспокоила Великобританию. Прошлым месяцем более 10 тысяч человек обратились к Google за советом о борьбе с этими насекомыми. Ветеринары связывают проблему с домашними животными. Для борьбы с блохами эксперты рекомендуют регулярно проводить уборку и очищать пылесос за пределами жилья.

В США же, крысы стали необычной достопримечательностью Нью-Йорка, туристы фотографируют грызунов на мусорных баках и пробегающими у входа в свои гостиницы. Крысиные экскурсии так же пользуются популярностью среди людей, приезжающих из разных уголков страны, чтобы увидеть этот необычный и небезопасный феномен.

Многие специалисты и общественные деятели выразили обеспокоенность по поводу таких эпидемий и призывают правительства, вовлечься в борьбу с вредителями, предпринять срочные меры для предотвращения распространения этих проблем.

Мировые эксперты также подчеркивают важность образования и информирования об обитающих в окружающей среде вредителях. Общественное просвещение и соблюдение гигиенических норм могут значительно помочь в предотвращении появления и распространения постельных клопов, блох и других вредителей. Такие вопросы в западном обществе не поднимать с 60-х годом.