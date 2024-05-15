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gotreksson
На Камчатке появятся самые высокие в России качели
Vostok.Today: компания «Радуга-Дуга» построила на сопке Мишенная в городе Петропавловске-Камчатском парк для жителей и туристов города. Изюминкой инвестпроекта стали самые высокие в России качели.
Мишенная сопка — это самая высокая гора Петропавловска-Камчатского, достигающая 381 метра. Расположенная в центре, на берегу живописной Авачинской бухты, она радует глаз исключительным видом на окружающие красоты. Здесь можно наслаждаться как восходами, так и закатами, которые приводят в восторг путешественников своей неповторимой красотой: с высоты открывается захватывающий вид на облака, покрывающие Петропавловск-Камчатский. По ночам с Мишенной открывается захватывающий вид на город, сверкающий под светом звезд.

Местные жители предпочитают устраивать на сопке Мишенной уединенные прогулки и пикники, наслаждаясь природой и живописными видами, а туристы обязательно включают в свой маршрут это удивительное место. Здесь уже появился свой эко-парк, предлагая 17 уютных гостевых гриль-домиков, четыре банных чана на дровах, уютные кафе и замечательную детскую площадку.

Второй этап проекта — строительство парка аттракционов, в центре внимания которого окажутся качели высотой 20 метров. Как рассказал управляющий компании Владимир Головачко, эти уникальные качели были специально изготовлены на уральском предприятии "Уралвагонзавод".

Уникальность этого проекта заключается не только в его масштабах, но и в инновационном подходе к созданию объектов развлечений для разной аудитории. От качелей высотой 5 метров для семейного отдыха до аттракционов высотой 10 и 20 метров для любителей экстрима — здесь найдется что-то для каждого. Известно, что 20-метровые качели станут самыми высокими в России.

Инвестор в лице резидента свободного порта Владивостока готов вложить в проект 130 млн рублей, чтобы обеспечить комфорт и уют в этом уголке природы. Планы компании включают постоянное обновление и расширение инфраструктуры, включая строительство сценической площадки в кафе и благоустройство территории вокруг парка.

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Хотя пока добраться до этого места сложно из-за грунтовой дороги, скоро и это изменится. Инвесторы готовы вложить 4 млрд рублей в строительство канатной дороги на гору, что сделает доступ к парку еще удобнее.

Это лишь один из многих проектов, которые превращают Камчатку в магнит для инвесторов, вкладывающих средства в развитие туризма. Регион привлекает внушительное количество инвестиций, и более 50 проектов уже активно развивают туристическую инфраструктуру. Камчатка на пути к процветанию и росту, со своими уникальными проектами и инвестициями, делающими этот край еще привлекательнее для путешественников и инвесторов.

#новости #уралвагонзавод #камчатка #гриль #порт владивосток #регионы #мишенная сопка #петропавловск-камчатский #радуга-дуга #эко-парк
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