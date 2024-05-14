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gotreksson
Пекин намерен произвести масштабный выпуск долгосрочных облигаций на 140 млрд долларов
ProFinance.Ru: власти Китая приступили к реализации планов по продаже долгосрочных облигаций на сумму 1 трлн юаней (140 млрд долларов США), поскольку Пекин увеличивает расходы для стимулирования экономики.

Пекин впервые со времен начала пандемии COVID-19 готовится к масштабному выпуску долгосрочных облигаций, чтобы привлечь на рынок юаней в объеме 1 трлн или около 138 млрд долларов. Планируется выпуск облигаций со сроками погашения 20, 30 и 50 лет.

В американской столице считают, что средства, привлеченные Китаем, будут направлены на поддержку своей экономики, которая, по их мнению, испытывает определенные трудности. Особое внимание в американских СМИ уделяется снижению кредитной активности в Китае в апреле, не учитывая того, что с января по апрель объем выданных кредитов вырос. Часто в США и Европе придумывают "проблемы" в экономике Китая. Одной из таких тем является предполагаемое перепроизводство и недостаточный внутренний спрос в стране. Поэтому делается вывод о необходимости введения импортных пошлин или запрета на импорт, например, китайских электромобилей. Правила Всемирной торговой организации легко забывают, когда приходит выгода.

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Ситуация с выпуском китайских долгосрочных облигаций также привлекает внимание. Американские СМИ предпочитают молчать о возможной доходности от таких бумаг. На данный момент 30-летние облигации Китая предлагают доходность 2,557%, в то время как инфляция составила 0,3% по итогам апреля. У американских аналогов эта цифра в районе 4,614% при инфляции около 3,4%.

Таким образом, реальная доходность китайских облигаций в настоящее время превышает американские. Кроме того, многие в США сомневаются в официальных данных по инфляции, что может означать, что реальная доходность американских облигаций еще ниже.

Следует обратить внимание на то, на что Китай потратит новое финансирование. Учитывая тенденцию сокращения облигаций США и покупки золота, новые средства могут быть направлены, в том числе, на увеличение золотых резервов Народного банка Китая.

Китай готов наращивать свой госдолг. В долларовом эквиваленте он уже достиг 14,6 трлн при ВВП в 17,7 трлн. Доля госдолга в ВВП составляет 82,4%.

В России в конце 2023 года государственный долг составил 14,9% от ВВП и данный показатель не превысит 17% в текущем году. В то же время, если рассматривать процентные ставки, то бескупонная доходность 30-летних облигаций оценивается на уровне 14,47%, при ожидаемой инфляции в конце июня около 7,7%.

По сравнению с другими странами, у России видится высокая рисковая нагрузка по ее долговым бумагам (разница между доходностью и инфляцией). Это связано, в частности, с высокой ключевой ставкой Центрального банка РФ, которая увеличивает стоимость займов. Фактические ставки в стране превышают аналогичные показатели любой другой экономики мира.

Таким образом, в России возникают определенные проблемы с привлечением заемных средств. Некоторые опасаются повторения ситуации конца 90-х годов, когда крах Государственных краткосрочных обязательств (ГКО) привел к дефолту.

Бюджет России страдает от высоких ставок, пытаясь поддерживать ключевые отрасли экономики. Дефицит государственного бюджета уже приближается к уровню, запланированному на следующий год.

Банки готовы приобретать гособлигации по текущим ставкам, но Министерство финансов опасается увеличивать их эмиссию, что может привести к оттоку капитала из реального сектора. Ситуация не подразумевает радости, учитывая, что для развития экономики России потребуется значительное финансирование.

#новости #финансы #экономика #инвестиции #банки #пекин #госдолг #облигации #капитал #долгосрочныеоблигации
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