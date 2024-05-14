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gotreksson
Белоусов заменит Шойгу на посту министра обороны РФ
ТАСС: Президент России Владимир Путин предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова, ранее занимавшего пост первого вице-премьера. Нынешний глава военного ведомства Сергей Шойгу сменит Николая Патрушева на должности секретаря Совета безопасности РФ.

Сергей Шойгу больше не будет занимать пост министра обороны. Его место займет бывший вице-премьер Андрей Белоусов, а сам Шойгу перейдет на должность секретаря Совбеза. О судьбе Николая Патрушева информации пока нет. Список назначений силового блока, предложенный Владимиром Путиным, выглядит следующим образом:

- Новый министр обороны - Андрей Белоусов

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- Повторное назначение:

- Сергей Лавров - министр иностранных дел

- Константин Чуйченко - глава Минюста

- Владимир Колокольцев - глава МВД

- Александр Куренков - глава МЧС

- Александр Бортников - директор ФСБ

- Сергей Нарышкин - глава СВР

- Виктор Золотов - руководитель Росгвардии

- Дмитрий Кочнев - глава ФСО  Многих интересует, почему выбор пал именно на Андрея Белоусова.

На самом деле, назначение человека без военной карьеры на пост главы оборонного ведомства уже не вызывает удивления. В России давно стало привычным назначать на эти должности специалистов без военного образования, что подтверждает и случай с Шойгу. Главное требование - это эффективное управление. Андрей Белоусов будет фокусироваться на вопросах военно-промышленного комплекса, не вмешиваясь непосредственно в планирование военных действий, за что отвечает Генеральный штаб.

Важно понимать, что Белоусов поддерживает планово-рыночную систему экономики. Эти принципы он пытался воплотить, занимая пост первого вице-премьера. И многое у него получилось.

Целью Белоусова сейчас является увеличение производства продукции ВПК. Его сила заключается в умении организовать производственные процессы на основе планового подхода. В этом он является просто экспертом. Сложно найти другого профессионала, который бы мог соперничать с ним в этой области. Поэтому можно ожидать, что при приходе Белоусова армия России подвергнется финансовой реформации и будет обеспечена безупречным, максимально эффективным снабжением. А также будет проведена модернизация.

Существует обоснованное предположение, что наконец-то будет налажен механизм финансовых выплат, и порядок будет наведен в документообороте при перемещении военнослужащих из одной воинской части в другую.

#владимир путин #новост #сергей шойгу #впк россии #всрф #сергей лавров #андрей белоусов #виктор золотов #владимир колокольцев #константин чуйченко
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Alex-IT
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Интересное мнение, насчёт VA матриц согласен.
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
ev_ruso
01:28
Согласен думаю если добавить 3меню пуск, ФПС в играх должен удвоиться
Выпуск Chimbalix 24.1 Alphachi Pre7 и очередное подтверждение некомпетентности адептов Linux
Alex-IT
01:27
Большинство фотографов и дизайнеров так и живут с 60-75 герцовыми матрицами)))
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
Alex-IT
01:26
Это вполне реальность, раньше гражданские беспилотники в боевых действиях тоже не применялись, а сейчас они всю ситуацию меняют в корне.
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
Alex-IT
01:25
Вполне возможно, ещё оптимизация самих игр играет роль, то большая часть портирована с консолей и графика хромает в итоге.
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
ev_ruso
01:24
Надо отметить что настоящих красноглазых не так уж и много чимба нашел, что же вы красноглазых так плохо красноглазите под статьями борцуна с дряхлым пингвином Товарищ Red Red и прочие что же вы так ...
Выпуск Chimbalix 24.1 Alphachi Pre7 и очередное подтверждение некомпетентности адептов Linux
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