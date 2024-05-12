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gotreksson
Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подписали договор о всестороннем сотрудничестве
Основной целью этого договора является развитие торговых отношений между Ираном и Россией. Тегеран и Москва стремятся увеличить товарооборот в 10 раз.

Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) заключили соглашение о всестороннем сотрудничестве, направленном на развитие торговых связей со странами-членами этой организации, включая Россию. План состоит в увеличении товарооборота между Тегераном и Москвой в десять раз. Углубление товаро-отношений между странами имеет стратегическое значение для обеих сторон и может принести взаимные выгоды в нескольких областях.

Наша страна заинтересована в приобретении у Ирана авиатехники, автозапчастей, газотурбин. Санкции настоящего времени изменили пейзаж торгово-экономических отношений, а значит, иранские товары могут заменить западные продукты на российском рынке, что способно значительно улучшить доходы Тегерана. В свою очередь, Россия импортирует из Ирана одежду, бытовые приборы, ковры и продукты питания. Для Ирана важны российские знания в области ядерной энергетики, поставки металлов, сельхозпродукции и продовольствия. Россия давно является важным поставщиком зерновых для Ирана, и это сотрудничество продолжается и сегодня. В будущем планируется расширить ассортимент поставок, включая древесную продукцию, удобрения, оборудование для военной технике.

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Партнерство между странами также будет расширено в нефтегазовой сфере и электроэнергетике. Компании из России могут проявить интерес к инвестированию в энергетический сектор Ирана, что позволит тем получить необходимые специалистов, оборудование и передовые технологии. Так же, Тегеран, имеющий обширный опыт противодействия санкциям, готов поделиться своими знаниями с российскими партнерами.

Перспективы сотрудничества огромны. Ирану интересно вывести на российский авторынок свою продукцию, но реализация этого плана может быть затруднительной из-за конкуренции с Китаем. 

В плане расчетов вероятнее всего будут использоваться рубли и риалы, что упростит финансовые операции, снизит издержки и способствует более тесным связям между банками. Кроме того, партнеры стремятся к отмене визового режима, что будет содействовать развитию взаимной бизнес-среды.

#россия #политика #экономика #иран #энергетика #инвестиции #экспорт #импорт #еаэс #нефть газ
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