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gotreksson
Машиностроительный холдинг «Амкодор» продемонстрировал свой новый модельный ряд
Компания "Амкодор" представила новые модели фронтальных погрузчиков. В линейке ожидается 6 различных моделей с грузоподъемностью от 900 кг до 7 тонн. Погрузчики оснащены мощными двигателями и современными системами безопасности.

В апреле текущего года белорусский гигант машиностроения — холдинг "Амкодор" - представил миру свои новые модели техники, которые стали настоящим откровением в индустрии техники образца 2024 года. Приглашенные на данное мероприятие представители оперативных организаций и известные профильные СМИ получили уникальную возможность познакомиться с последними достижениями братьев-белорусов.

Особое внимание заслуживают фронтальные погрузчики, которые являются неотъемлемой частью производства компании "Амкодор". Более тысячи единиц данного вида техники выпускается ежегодно, и значительная часть из них поставляется на российский рынок. Уже 15 лет работает белорусское предприятие "Амкодор-Брянск" в России, которое также специализируется на производстве погрузчиков. Благодаря этому факту в России белорусские погрузчики популярнее отечественных моделей. Из всего многообразия новых фронтальных погрузчиков с шарнирно-сочлененной рамой на мероприятии были представлены лишь две модели - Amkodor W200C грузоподъемностью 2 тонны и Amkodor W700C грузоподъемностью 7 тонн. В общей сложности в новой линейке ожидается 6 различных моделей погрузчиков с грузоподъемностью от 900 кг до 7 тонн. Визуально новые машины значительно отличаются от предыдущих серийных моделей, погрузчики грузоподъемностью 3,4 и 5 тонн, которые производятся более 30 лет без значительных изменений.

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Погрузчик Amkodor W200C укомплектован всем известным минским дизельным двигателем Д-245 мощностью 84 лошадиные силы и гидравлической трансмиссией, а также ведущими мостами от "Амкодор". В то время как на W700C оснащен ярославским рядным 6-цилиндровым дизелем нового поколения ЯМЗ-536 мощностью 250 л.с., гидромеханической коробкой передач и китайскими мостами. Кабины обеих машин оборудованы системами защиты ROPS/FOPS. На модели с грузоподъемностью 7 тонн в базовой комплектации предусмотрены кондиционер, централизованная система смазки и предпусковой подогреватель двигателя. Автономный отопитель кабины доступен в качестве опционального оборудования.

Нельзя не отметить, что "Амкодор" продолжает совершенствовать свои фронтальные погрузчики уже более двух десятилетий. В начале предыдущего десятилетия была представлена новая линейка погрузочной техники. На СТТ 2011 была представлена одна из первых моделей — Амкодор 330SE, а на СТТ 2012 был показан всесторонний модельный ряд из четырех погрузчиков с грузоподъемностью от 2 до 5 тонн. Как тогда сообщал производитель, эти новые машины разработаны в соответствии с европейскими стандартами и изготовлены с использованием надежных импортных комплектующих.

#новости #техника #беларусь #импортозамещение #брянск #амкодор #погрузчики #amkodor w200c #амкодор 330se #ямз-536
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