Коммерсантъ: улучшение прогноза по росту мировой экономики объясняется более высокими темпами роста реальных доходов и снижением процентных ставок. В целом ситуация остается ограничивающей для большинства экономик, процентные ставки будут снижаться постепенно.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выдала обновленный прогноз по мировой экономике на 2024 год. Этот прогноз важно воспринимать не только буквально, но и как индикатор того, какие стратегические мысли крутятся в головах наших партнёров и конкурентов. Хотя цифры мирового ВВП могут показаться излишне общими, в период развала глобалистской экономической системы и появления макрорегиональных блоков, более важными становятся данные о конкретных странах и регионах. Сравнение роста глобального ВВП с производительностью каждой страны позволяет оценить её динамику — деградацию или развитие.

Прогноз по России был значительно улучшен ОЭСР с 1,8% до 2,6%, однако некоторые воспринимают его как недооценку из-за политических причин. Некоторые эксперты МВФ считают, что экономика России в 2024 году вырастет как минимум на 3,2%. Оценки других стран и регионов включают:

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- США: 2,6% (ранее - 2,1%)

- Китай: 4,9% (4,7%)

- ЕС: 0,7% (0,6%)

- Германия: 0,2% (0,3%)

- Япония: 0,5% (1%)

- Великобритания: 0,4% (0,7%)

- Индия: 6,6%

- Индонезия: 5,1%

ОЭСР также отмечает стагнацию в Европе, что свидетельствует о деградации, поскольку уровень роста ВВП значительно ниже глобального. Пока рано делать окончательные выводы, но имеющиеся данные указывают на возможность ЕС повторить японскую ситуацию с 30-летней стагнацией. При этом планы и цели ЕС остаются неясными.

В ближайшие годы Россия может увеличить свой отрыв в ВВП от Германии и приблизиться к Японии. Однако Индонезия также активно наращивает темпы своего экономического роста, поэтому место в ТОП-4 по ВВП для России может быть недолгим.

Анализируя прогнозы ОЭСР, мы видим, что многие страны вынуждены адаптироваться к новым экономическим условиям. США не собираются сбавлять оборотов, а другие страны, включая Россию, стараются продолжить свой экономический рост в условиях глобальных перемен.