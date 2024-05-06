С момента начала конфликта около 150 компаний во всем мире обнародовали заявления, осуждающие действия Израиля.

Наблюдается растущая тенденция отказа от товаров западных компаний, выразивших свою поддержку Израилю. Этот тренд особенно заметен в странах арабского Востока и Юго-Восточной Азии. И уже можно увидеть первые результаты этого движения.

Сотни тысяч людей входят на улицы, чтобы выразить свою позицию против этих компаний. В Вашингтоне протестную акцию поддержали около 300 тысяч человек, а активисты в Стамбуле пришли в Starbucks с динамиками, передавая послания, что деньги, потраченные в этом кафе, финансируют атаки на мирное население в Палестине. Крупные спортивные бренды и заведения быстрого питания оказались под острой критикой со стороны активистов и общественности.

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Бренд Puma, поставляющий спортивный инвентарь для сборной Израиля по футболу, оказался объектом общественного бойкота. Причиной послужило решение компании не расторгать контракт с израильской командой.

McDonald's также привлек внимание после того, как один из его ресторанов в Израиле предоставил бесплатное питание израильским военным. Но компания оперативно заявила о своей приверженности к мусульманскому сообществу и выделила средства на гуманитарную помощь в секторе Газа.

Компания Walt Disney получила свою порцию критики за обещание выделить два миллиона долларов на помощь Израилю. KFC вынужден был закрыть 100 ресторанов в Малайзии, Starbucks зафиксировал значительное снижение выручки.

Парламент Турции объявил полное прекращение торговых отношений с Израилем. В прошлом месяце Турция уже ввела ограничения на экспорт 54 товаров, а теперь запрещает торговлю совершенно всеми товарами. Власти Турции собираются сохранить строгие ограничения до тех пор, пока Израиль не обеспечит необходимый доступ для международной гуманитарной помощи в секторе Газа.

А что касается организации BDS (Бойкот, Изоляция, Санкции), она стала ключевым игроком во многих бойкотах по отношению к различным брендам. На их веб-сайте опубликован список компаний, которые, на их взгляд, "богатеют на геноциде палестинцев". Эти компании подразделены по степени необходимости бойкота. BDS была основана в 2001 году и активно выступает против действий Израиля. Это ставит правительство Мзраиля в затруднительное положение, уже было затрачено более ста миллионов шекелей в период с 2016 по 2019 годы на противодействие BDS.

Это движение существует уже давно и добивается определенных успехов. Они выступают за прекращение оккупации Палестины и подчеркивают, что их цель – не антисемитизм, а борьба против сионизма и апартеида, а также защита прав палестинцев.