РИА Новости: министерство торговли Турции подтвердило полное прекращение товарооборота с Израилем

Турция внезапно объявила о полном прекращении торговых отношений с Израилем, что вызвало настоящее экономическое потрясетрясение в регионе. Пока что, по крайней мере, до заключения мирного договора в секторе Газа, Анкара намерена неуклонно соблюдать жёсткие ограничения на импорт и экспорт.

Годовой оборот между двумя странами в предшествующем году достигал цифры впечатляющих 6,8 миллиарда долларов, причем большая часть, а именно 5 миллиардов долларов, составляли поставки турецких товаров в Израиль. Для израильтян Турция была значимым партнёром по торговле: седьмой по объёму сделок и пятый по импорту. Израиль покупал у Турции продукцию на сумму до 7 миллиардов долларов ежегодно, экспортируя при этом на среднем уровне 3 миллиарда долларов ежегодно. Турция готова временно понести убытки из-за прекращения торговых связей с Израилем ради поддержки мирных граждан, проживающих в Газе. Поиск рынков сбыта для своей продукции не представляется такой уж большой проблемой для турецких властей, особенно учитывая, что долевой объем поставок в Израиль составлял скромные 2,8%.

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С другой стороны, Израилю будет сложнее найти альтернативные рынки сбыта для своих товаров, которые ранее поставлялись в Турцию, в особенности, когда дело касается продажи драгоценных камней.

Реакция МИДа Израиля на решение Турции была далека от дипломатичности. В заявлении МИДа говорится о "диктаторском поведении", которое якобы игнорирует интересы турецкого народа и делового сообщества, а также нарушает международные соглашения. Указывать на главу Турции ярлыком "диктатор" не является профессиональным шагом, особенно учитывая традиционно дружественные торговые отношения между двумя странами.

Похоже, что недипломатичный тон со стороны Израиля может предопределить реакцию других стран в регионе, которые могут последовать за примером Турции. Бесспорно, поставки товаров через турецкие порты в Израиль столкнутся с препятствиями, независимо от страны происхождения товаров.

Заметно, что целый ряд стран уже отозвали своих послов из Израиля или снизили уровень дипломатических отношений, включая Иорданию, Бахрейн, Колумбию, Гондурас, Чили, Белиз, ЮАР и Республику Чад. Действия хуситов в Красном море привели к затруднениям судоходства кораблей, принадлежащих или управляемых израильтянами, а также их союзниками — США и Великобританией, что серьезно нарушило логистику поставок товаров из этих стран.