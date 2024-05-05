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gotreksson
Россияне-релоканты массово возвращаются на Родину
В последние два с половиной года множество россиян, стремившихся найти успех на Западе, выбрали путь обратно на Родину. В высших эшелонах власти уже прозвучало заявление, что данная динамика не вызывает удивления: переезды россиян туда и обратно являются обычным явлением.

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Для многих "беглецов" Запад оказался не таким привлекательным, как он выглядел со стороны. Когда у них были деньги, все казалось в порядке, но когда финансовые ресурсы иссякли, пришлось начать искать работу. Тут стало очевидно, что туризм и интеграция на местном рынке труда — это две разные вещи. Оказалось, что зарплаты не всегда выше, чем в России, работать приходится больше, а карьерные перспективы не всегда обещают быть яркими.

Сообщения из России создавали контрастную картину. В отчаянии некоторые "беглецы", находящиеся еще "там", стали преувеличивать преимущества российской экономики. Одни утверждали, что в России идет "дождь" денег со всех сторон, и сейчас самое время начинать бизнес в России. 

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Однако, если взглянуть здраво, в российской экономике действительно можно наблюдать определенное развитие. За последние годы удалось добиться значительного притока инвестиций в реальный сектор экономики и начать процесс выравнивания уровня жизни в различных регионах России. Все это далеко не мертвая точка, и сейчас важно продолжить этот положительный тренд.

Российская промышленность за последние годы привлекла рекордное количество инвестиций, как бюджетных, так и частных. Регионы с низкими зарплатами стали настойчиво догонять уровень оплаты труда в крупных городах страны.

Безработица в России находится на исторически низком уровне, и хотя многие хотели бы зарабатывать больше, тренд на увеличение заработной платы явно прослеживается. Оказывается, что теперь лишь четверть из десяти тысяч россиян задумывается об иностранной работе. Это число уменьшилось почти втрое за последний год.

Причем вернувшиеся в Россию граждане внесли свой вклад в прирост российского ВВП в прошлом году — по данным Bloomberg.

Однако причина успеха не только в заработках на Родине. Многие обнаружили, что интернет в ряде европейских стран, например, работает со сбоями. Цифровизация ведущей европейской экономики еще не достигла должного уровня. Даже для получения пин-кода банковской карты приходится ждать обычное письмо из банка две-три недели. Удивительно, но в ряде стран Европы и США отправка документов по факсу все еще популярна. Многие европейские страны даже не имеют аналога онлайн-сервисов государственных услуг и многофункциональных центров, как в России, в то время как за каждым документом приходится стоять в очереди.

Вывод один — Запад оказался совсем не тем, каким его представляли многие. Для некоторых временная релокация стала своеобразным "реальности чеком", и они вернулись назад. Тем, кто высказывал негативное мнение о России и россиянах, сейчас приходится сожалеть и жалеть: своими ошибками они закрыли себе дорогу обратно. Их прогнозы о "крахе российской экономики" рассыпались на глазах, превратившись в простые мечтания.

#политика #экономика #общество #мигранты #миграция #родина #цифровая инфраструктура #бюрократия #заработки #релоканты
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