В Центре будут анализировать политические, экономические и социальные процессы. Поддержка израильских и западных спецслужб наводит на мысль о целях и их практическом применении.

Бывший глава "Роснано" и один из идеологов и руководителей экономических реформ в России 1990-х годов Анатолий Чубайс открыл в израильском городе Тель-Авив центр исследований по истории современной России(начиная с 1991 года). Этот Центр будет заниматься анализом политических, экономических, социальных и культурных процессов. В работе Чубайса примут участие известные либеральные деятели, такие как Александр Баунов, Виктор Вахштайн, Дмитрий Бутрин, Александр Архангельский, которые эмигрировали из России. Название организации уже намекает на ее цель, зачем нужны "российские исследования" именно в Тель-Авиве. Конечно же, любое исследование делается с определенной целью и для практического применения результатов. Важно отметить, что инициатива не принадлежит только Чубайсу, и он, вероятно, согласовал свои действия с западными и израильскими спецслужбами. Под защитой которых он очевидно сейчас находится.

Работа Центра в теории может быть очень ценной. Аналитика, которую он предполагает, будет иметь высокую ценность благодаря знаниям Чубайса и его коллег о политической ситуации в России за последние тридцать лет. Его уникальная информация и опыт будут отражены в проводимых исследованиях и, безусловно, найдут отклик не только внутри стен Центра.

реклама

Не для всех очевиден смысл этой инициативы. Факт, что ключевой либеральный деятель России именно на "не дружественной" территории занимается анализом, может показаться абсурдным. Но если учесть политические убеждения Чубайса как глобалиста, такой ход становится вполне понятным.

Чубайс всегда стремился к интеграции России в глобальную мировую систему, видя разрушение экономики лишь как шаг на этом пути. Его цель – не разрушить страну, а вовлечь ее в мировую среду. Однако в современных условиях глобальная система находится в упадке, что делает его исследования менее актуальными.

В целом, Чубайс и его Центр могут продолжить свою деятельность, но их влияние и значимость будут снижаться. Время глобализации подошло к концу, и теперь мир требует новых подходов и идей для обеспечения устойчивого развития.