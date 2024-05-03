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gotreksson
На линии БАМа с начала года сдали более 10 объектов
Специалисты РЖД завершили модернизацию Восточного полигона, проложив свыше 200 км новых железнодорожных путей в сложных условиях. Все работы были завершены в срок, планируется увеличить провозную способность до 180 млн тонн к 2025 году.

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В начале 2024 года специалисты РЖД в рамках амбициозного проекта по модернизации Восточного полигона завершили работы в сложных горно-геологических и климатических условиях, проложив свыше 200 км новых железнодорожных путей. В апреле РЖД объявили о завершении работ не менее чем на десяти объектах. На БАМе Лена – Таксимо в прошлом месяце двухпутное движение открылось на перегонах Янчуй – Чуро и Таковка – Небель. Последний пролегает через труднопроходимый горный участок, пересекая несколько маленьких рек и ручьев. Поэтому при строительстве второго основного пути (15 км) было сооружено девять мостов и установлено тридцать водопропускных труб.

В советское время при строительстве железнодорожного пути на данном участке земельное полотно сразу рассчитывалось на два пути (для будущего развития), но затем насыпь использовалась как подъездная дорога. Также на этом участке, на перегоне Кирон – Ангоя, появился разъезд на 1174 км. Благодаря развитию направления Лена – Таксимо, грузопоток через стальную магистраль увеличится с 25 до 51 млн тонн.

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Аналогичные работы были проведены также на участке Улак – Февральск. На перегоне Тумгала – Камнега был сооружен разъезд на 2855 км. Здесь, в условиях постоянной мерзлоты, было отсыпано 55 тыс. кубических метров грунта, проложено почти 3 км пути, установлено восемь стрелочных переводов и построено два моста. Почти такой же объем работы (за исключением искусственных сооружений) был сделан на участке Скалистый – Червинка при строительстве разъезда на 2990 км. Для изоляции земельного полотна использовалась каменная насыпь.

На линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань (самая загруженная на БАМе) на перегоне Ландыши – Дюанка появилось 9,5 км вторых путей. Строительство велось в экстремальных рельефных условиях, поэтому объем земляных работ здесь составил почти 500 тыс. кубических метров. На участке Дюанка – Токи, где специалисты компании «Бамстроймеханизация» (включенной в Нацпроектстрой) построили 8,6 км вторых путей, было переработано более 820 тыс. кубических метров скального грунта. На этом участке были построены три новых моста, включая 264-метровый переход к станции Токи. После завершения второго этапа модернизации Восточного полигона, грузопоток по железной дороге с Города Юности до Татарского пролива возрастет с 40 до 82 млн тонн.

Также в прошлом месяце на перемычке Тында – Бамовская, соединяющей Транссиб с Байкало-Амурской магистралью, открыли двухпутное движение на участке Пурикан – Муртыгит. В рамках этого проекта было проложено 7,7 км рельсошпальной решетки и возведено шесть мостов. Кроме того, планируется обновить еще десять перегонов на данном направлении до конца года, что позволит увеличить провозную способность до 55 млн тонн. Была также завершена реконструкция станции Пурикан, которая теперь способна принимать поезда длиной более ста вагонов и весом до 7,1 тыс. тонн.

Один из недавно введенных в эксплуатацию объектов БАМа — двухпутный перегон Сенаторский – Икабьекан линии Хани – Новая Чара, начавший функционировать в апреле 2024 года. Этот участок находится в зоне вечной мерзлоты и имеет повышенную сейсмическую активность, что было учтено при реализации проекта. В этом районе было уложено более 12 км новых железных путей, установлено пять стрелочных переводов и обработано 115 тыс. куб. м грунта. Также было построено семнадцать искусственных сооружений, включая семь мостов, с наиболее протяженным переходом через реку Икабьекан — 282 м.

На станции Хабаровск-2 Транссиба был открыт приемоотправочный парк, что позволит увеличить скорость обработки составов и увеличить грузопоток в направлении Тихоокеанских портов. Несмотря на сложные погодные условия в начале года, работы на всех объектах не прекращались и были завершены в установленные сроки. Напомним, что к 2025 году провозная и пропускная способности БАМа и Транссиба планируется увеличить до 180 млн тонн.

Завершение работ по модернизации Восточного полигона в 2024 году открывает новые возможности для развития железнодорожной инфраструктуры России. Увеличение грузопотока, расширение провозной способности и создание новых перегоночных путей позволят эффективнее использовать железнодорожные магистрали и сделать транспортную сеть стратегически важной для экономики страны.

#новости #инфраструктура #ржд #строительство дорог #строительство мостов #бам #комсомольск-на-амуре #строительный проект #инфраструктурные проекты россии #февральск
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Утвержден третий этап модернизации БАМа и Транссиба до 2035 года стоимостью более 3,7 трлн рублей
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