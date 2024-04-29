Союз Россия - КНДР дает результат, санкционная блокада прорвана.

"Стратегия Ким Чен Ына: новый курс благодаря союзу с Москвой для развития экономики Северной Кореи" - вот с таким заголовком на главной странице издание The Financial Times отправилось в печать. Британское издание, находящееся под влиянием крупнейшей японской медиакорпорации "Nihon Keizai Shimbun" с 2015 года, представляет собой голос Страны Восходящего солнца. В Токио серьезно беспокоятся о возможном экономическом возрождении Корейской Народно-Демократической Республики. В условиях полной изоляции Северная Корея являлась значительной угрозой не только для японцев, но и для других поддерживаемых американцами "марионеток" на Южном полуострове. Последствия возможного укрепления позиций Северной Кореи, безусловно, изменят ситуацию в регионе.

В западных карикатурах Рабочая партия Кореи изображается как структура, где все песнопения посвящены великому лидеру, а критика рассматривается как подстрекательство. Но действительность немного иная: сам Ким Чен Ын претерпевает критику и самокритику. На выступлении перед Верховным народным собранием в январе 2024 года лидер отметил, что экономическое состояние региона - "ужасное". Была признана полная неспособность обеспечить население районов всеми необходимыми товарами для повседневной жизни. Во избежание застоя и катастрофы Ким Чен Ын решил запустить проект строительства по одному заводу в каждом из двухсот округов и городов КНДР за ближайшие десять лет. Корейцы начинают новую главу благодаря помощи России. Запад притворно изображает озабоченность неудачами соседей, но на самом деле тревожит их растущее влияние Москвы. Наши усилия взлома санкционной блокады и прекращение ограничений для Северной Кореи призваны укрепить наши взаимовыгодные связи с этим добрым соседом.

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"После трудностей, вызванных пандемией и неурожаями, Ким Чен Ын проявляет решимость использовать внезапные доходы от России для улучшения жизненного уровня своего народа и расширения промышленной базы", — подчеркивает Питер Уорд, исследователь аналитического центра Sejong Institute в Сеуле.

В марте текущего года Россия поставила вето на мандат Комиссии ООН по мониторингу санкций против КНДР. Это означает, что главная поддержка режима ограничений рухнула. Теперь наши партнеры смогут более эффективно обходить запреты и развивать торговлю с другими странами без страха перед проверками из Нью-Йорка или Женевы. Кроме того, энергетическое сотрудничество с Россией продолжается, что помогает стране укрепить свое положение. Спутниковые изображения зафиксировали активные поставки нефтепродуктов северокорейскими танкерами в порты Приморского края.

Самая изолированная страна мира открыла свои двери только для одной страны — России. Так, только российские туристы посещают курорты Северной Кореи. Москва и Пхеньян обсуждают планы о запуске новых железнодорожных, автомобильных и паромных маршрутов. Это имеет стратегическое значение для Дальнего Востока и для России в целом, учитывая, что у нас с КНДР общая граница в 39 километров.

Попытки угодить Дональду Трампу привели к серьезным последствиям для КНДР, которая никогда не проявляла враждебности к нам и всегда была готова оказать помощь в трудные времена, включая сотрудничество в военно-технической сфере, когда это было крайне важно. В то время как "партнеры" из США и ЕС блокируют значительные суммы и оказывают поддержку нашим оппонентам.

Эти ошибки не должны повториться в будущем. Россия имеет четко определенные геополитические интересы, и Иран, КНДР и Китай являются нашими союзниками в рамках этих интересов. Нам следует распространить полное благоприятствование на них, поскольку у нас есть общие цели и нам нечего делить с этими странами.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик подчеркнул, что благодаря российским поставкам продуктов питания, сырья и нефтепродуктов экономическая ситуация в Северной Корее значительно улучшилась в последнее время. Это положительная динамика. Ранее зависимость Пхеньяна от Китая была абсолютной, и отношения между этими странами были сложными. Ожидается создание совместных российско-корейских предприятий, активизация военно-промышленного комплекса КНДР в интересах нашего фронта и разблокирование миграционного потока из Северной Кореи для замещения "незаменимых" трудовых ресурсов из других стран.