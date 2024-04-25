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gotreksson
Российские банки перестали бояться санкций и все активней идут в Крым
Банки ВТБ, Сбербанк, Тинькофф и РНКБ активно расширяют свою деятельность на Крымском полуострове, предлагая ипотечные кредиты и улучшая доступ к финансовым услугам.

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Крым долгое время считался забытым банками уголком, где те боялись открывать свои офисы из-за опасений перед санкциями. Однако эта геополитическая драма нарастила напряженность, и как следствие, санкции зацепили почти все российские финансовые учреждения. В такой атмосфере, открывать филиалы на полуострове стало возможным. Компании Тинькофф, ПСБ и Сбербанк уже активно нацелились на развитие своего бизнеса в Крыму, за ними подтягивается и ВТБ, предлагая ипотечные кредиты, хотя работать он будет под своим дочерним брендом — РНКБ. Согласно информации «Коммерсанта», заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил: «В ближайшее время ипотечные кредиты будут доступны в пяти регионах России, в числе которых — стратегически важный для страны Крым».

ВТБ планирует предоставлять ипотечные кредиты через филиалы РНКБ в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте. Банк утверждает, что его предложения дополнят, а не заменят условия РНКБ.

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Местные сотрудники будут обрабатывать заявки на ипотеку в офисах ВТБ по совместительству, после чего процесс проверки заёмщика будет завершен в самом банке.

Расширение банковской деятельности на крымском рынке является логичным шагом, учитывая высокую конкуренцию и амбициозные планы финансовых учреждений. С учетом ситуации на ипотечном рынке, продажи могут ощутимо вырасти. Однако без расширения на новые рынки будет сложно поддерживать объемы выдачи кредитов.

ВТБ не первый банк, предлагающий ипотечные кредиты на полуострове. Сбербанк уже укрепил свои позиции на Крыму и за прошлый год выдал более 3 700 ипотечных кредитов. Кроме того, РНКБ также активно работает в сфере ипотечного кредитования.

Открытие новых филиалов и предоставление ипотечных кредитов на Крымском полуострове свидетельствует о росте интереса финансовых учреждений к этому региону. Расширение банковской деятельности на Крымском рынке будет способствовать увеличению доступности финансовых услуг для местных жителей, а также стимулировать развитие экономики региона. Это позитивное событие для жителей и бизнеса в Крыму, а также демонстрирует важность и потенциал данного региона для банковского сектора.

#новости #финансы #экономика #крым #сбербанк #тинькофф #ипотека #втб #развитие региона #крымскийполуостров
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