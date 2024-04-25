Минфин предложил особые условия семейной ипотеки для жителей малых городов, ставка останется на уровне 6%. Планируется увеличение ставки до 12% для семей с детьми старше 6 лет. Государство остается в качестве поддержки, однако некоторые программы ипотеки будут завершены или пересмотрены.

Министерство финансов высказало предложение об особых условиях семейной ипотеки для жителей малых городов, с целью стимулировать приобретение жилья. По словам замминистра Ивана Чебескова, ставка не опустится ниже уже установленного уровня - 6%. Ранее ведомство высказывало идею повышения ставки по семейной ипотеке до 12% для семей с детьми старше 6 лет. Это значительно выше уровня субсидируемой ипотеки на новостройки. Сохранение низких ставок останется вариантом лишь для ограниченного числа заёмщиков.

Решение объясняется тем, что в небольших городах строится ограниченное количество многоквартирных зданий, а также многие желают жить в собственных домах(выкупая доли родственников). В то же время ключевые государственные органы, участвующие в программе льготной ипотеки, такие как Минстроительство и Центробанк, пока не делают конкретных заявлений относительно будущих ставок. Важно отметить, что сохранение льготной ипотеки для семей с детьми младше 6 лет получило поддержку от президента Владимира Путина. Подготовка населения к предстоящим изменениям на уровне «информационных утечек» в СМИ еще не является официальным предложением. Однако уже можно заметить тенденцию к завершению части льготных программ и увеличению ставок по оставшимся.

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Изменения, о которых говорится, охватывают различные программы ипотеки:

- Срок действия ипотеки на новостройки (8%) завершится 1 июля 2024 года;

- IT-ипотека завершится 31 декабря 2024 года;

- Семейная ипотека (действующая до 2030 года) будет пересмотрена с множеством изменений, в том числе сохранение прежних условий лишь для семей с детьми младше 6 лет;

- Дальневосточная и арктическая ипотеки (2% годовых) останутся в силе до 2030 года;

- Сельская ипотека (3% годовых) будет действовать бессрочно.

Государство остается в качестве поддержки, но с определенными оговорками. Очевидно, что акцент сдвигается не только в сторону семейных программ, но и в географическом аспекте. Власти направляют усилия на переселение людей в малозаселенные регионы, что приведет выдаче наибольших льгот тем, кто решит приобрести жилье в Дальневосточном регионе, сёлах и небольших городах.