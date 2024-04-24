Изготовленный хлеб с использованием насекомых показывает лучшие характеристики. Он более питательный, быстрее делается и хранится дольше обычного.

Специалисты из компании "Биолаборатория", занимающей резидентство в научном центре "Сколково", внедрили передовые технологии, применяя муху Hermetia illucens (Черная львинка) в производстве хлебобулочных изделий. Многослойный процесс приготовления хлеба из насекомого доказал его превосходство по многим параметрам перед традиционными видами хлеба. Не только более питательный, но и более быстрый в приготовлении, а также значительно более долгий срок хранения (до семи суток) делают этот продукт уникальным. При добавлении лишь нескольких граммов протеина из насекомых на килограмм муки, ускоряется процесс созревания теста в два раза — будь то на дрожжах или без них. Производство пищепродуктов, косметики и лекарств на основе насекомых является одной из ведущих тенденций в мировой биотехнологии. Компания "Биолаборатория", основанная Геннадием Ивановым в 2015 году, стала пионером этого инновационного направления исследований в нашей стране. С каждым годом ученые продолжают изучать уникальные свойства этой мухи, открывая новые перспективы в области белковой технологии.

Несмотря на скептическое отношение некоторых людей в России к продуктам на основе насекомых, "Биолаборатория" запускает свою уникальную продукцию, произведенную на собственном предприятии в Архангельской области, на экспериментальной основе.

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Помимо хлеба, "Биолаборатория" создала ограниченную партию продукции, обогащенной экстрактом Hermetia illucens, предназначенную для консервированных продуктов. Период хранения консервов обычно составляет пару месяцев, однако благодаря уникальным свойствам жира личинки этот срок может быть увеличен до шести месяцев. Жир личинки выступает в роли естественного консерванта, не содержащего свободных радикалов, которые инициируют процесс окисления, обеспечивая долгосрочное сохранение качества продукции. Основатель "Биолаборатории" уверен, что настанет момент, когда каждый ощутит положительное влияние пищи, приготовленной из мухи, на свое здоровье. Тогда насекомые в составе продуктов питания уже не вызовут сильного отторжения общества.

Hermetia illucens - это крупная американская муха из семейства Stratiomyidae, которая за последнее десятилетие стала популярным источником корма для животных.

Правительством было принято постановление от 10 октября 2023 года, автором которого стал Михаил Мишустин, закрепляющее новый вид сельскохозяйственной деятельности — разведение Hermetia illucens. Из этого насекомого может быть получена разнообразная продукция, включая муку различной степени помола, гранулы и пюре из личинок, а также живую, охлажденную и замороженную муху. Применение Hermetia illucens находит широкое применение в различных отраслях, включая фармацевтику, косметологию, животноводство, а также пищевую промышленность.

Особую ценность представляют не взрослые особи, а их личинки, которые являются уникальным источником природного белка и жира. Hermetia illucens стала мировым лидером в промышленном разведении насекомых.

Глобальный рынок насекомых оценивается в 9-11 млн тонн протеинов, по словам Андрея Дальнова, руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Иван Соколов, генеральный директор компании "Биогенезис", подчеркивает, что Hermetia illucens как источник кормового белка активно изучается и используется в различных странах, включая Соединенные Штаты, Германию, Австрию, Грецию, Китай, Индию и Южную Африку. На этом растущем рынке действуют крупные компании, из Канады, Нидерландов, Франции.

В России пока мало производителей насекомой продукции. Несмотря на то, что монетизация отечественного рынка пока составляет около $3 млн, его перспективы роста весьма обнадеживают. Среди наиболее известных компаний в этой сфере - "ОНТО", "Биогенезис" и "Экобелок".

Преимущества Hermetia illucens привлекают производителей из-за способности ее личинок эффективно перерабатывать органику и быстро набирать вес. Выращивание этой мухи выгодно, поскольку конверсия корма в вес диапазоне от пяти до десяти килограмм на каждый килограмм произведенного веса. Личинка быстро растет за 15 дней, а полный цикл производства занимает около месяца. Взрослая муха не требует специфического питания и активна лишь при высоких температурах, не является угрозой для сельского хозяйства и не переносит инфекции.

Жиры из насекомых являются важным элементом кормов, а также используются для растворения жирорастворимых витаминов и в производстве косметики. Хитин, хитозан и другие биополимеры из насекомых находят применение в различных областях, включая ветеринарию, фармацевтику, а также в производстве органических средств защиты растений.

Использование насекомых в пищу было распространено всегда, и на сегодня это вид питания принято более чем 2 млрд человек по всему миру. Интересно, что запасы насекомых почти неограниченны — на одного человека приходится около 14 млрд этих маленьких созданий. И хотя в основном личинок и сверчков едят в странах с недостатком пищи, получение муки из насекомых становится одним из способов борьбы с голодом. Специалисты утверждают, что насекомые могут стать своего рода "карликовым скотом", который может выращиваться для питания людей.

Даже личинки, которые сегодня в основном используются в качестве корма для животных, имеют огромный потенциал для производства пищевых продуктов для людей, сообщает профессор Роман Некрасов. Крупные компании, специализирующиеся на глубокой переработке насекомых, уже выпускают белковые ингредиенты из личинок и других мелких созданий, которые можно добавлять в различные продукты, начиная от котлет и колбас, заканчивая белковыми батончиками.