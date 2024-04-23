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gotreksson
В Свердловской области построят завод по производству микропроцессоров
На Урале планируется возведение нового завода компании «Мультиклет» для производства мощных микропроцессоров RISC-V, что поможет удовлетворить потребности предприятий в сфере микроэлектроники. Этот проект считается важным для достижения технологического суверенитета России.

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На Урале в самом сердце России в ближайшее время планируется возведение нового завода, создание которого позволит удовлетворить потребности многих предприятий страны в сфере микроэлектроники. Проект инициирован ведущим научно-производственным предприятием — ОАО «Мультиклет», которое разработало уникальную мультиклеточную процессорную архитектуру.

Благодаря применению своей собственной запатентованной технологии продукция екатеринбургской компании будет отличаться высокой производительностью, надежностью и устойчивостью к помехам. По словам главы компании Бориса Зырянова, на данный момент в стране не существует аналогичных производителей, поэтому создание завода по производству мощных микропроцессоров RISC-V станет важным шагом на пути к технологическому суверенитету России. До настоящего времени в России функционировало всего около пяти предприятий, занимающихся разработкой и выпуском микропроцессоров. При этом у многих из них, несмотря на наличие производственных мощностей, не хватало ресурсов для создания современных и высокотехнологичных моделей микрочипов. Чаще всего отечественные специалисты занимались разработкой архитектуры и дизайном процессоров, а производство окончательного продукта осуществлялось за рубежом, в частности, на Тайване. Но два года назад поставки с острова были приостановлены из-за прекращения сотрудничества с Россией со стороны TSMC.

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В мире сегодня существует около 400 компаний, занимающихся производством микропроцессоров, но далеко не все из них способны удовлетворить соответствующий спрос. Например, чипы с технологией 16 нм выпускаются всего десятью предприятиями. Кроме того, тайваньская продукция в некоторых аспектах не имеет аналогов среди конкурентов.

Несмотря на сужение перспектив локализации производства и обеспечение полной удовлетворенности внутреннего спроса в ближайшем будущем, как полагают некоторые эксперты, почти невозможно. Отставание страны от Тайваня в области технологий оценивается как минимум в 15 лет. Однако развитие в этом направлении считается неотложным и приоритетным решением текущих проблем.

Министерство промышленности и торговли России планирует к 2027 году запустить серийное производство микропроцессоров по 28-нм технологии на 300-миллиметровых кремниевых подложках. Для достижения данной цели в Зеленограде строится новый завод научно-производственной компании НМ-ТЕХ. В то же время холдинг GS Group в Калининградской области планирует начать производство подложек для процессоров к концу 2024 года (стоимость проекта составляет 10 млрд рублей). Несмотря на это, компаниям придется пока закупать кремниевые пластины за рубежом.

Что касается проекта компании "Мультиклет", на его выполнение требуется 20 млрд рублей. Авторы идеи обратились за поддержкой к российскому правительству. По мнению Бориса Зырянова, серый импорт подобной продукции окончательно прекратится к 2026 году, и новое предприятие сможет удовлетворить потребности внутреннего рынка в процессорах RISC-V.

Генеральный директор компании "Мультиклет" отмечает, что на сегодняшний день приобретать продукцию у американских производителей выгоднее, чем развивать собственное производство. Поэтому, по его мнению, ключевым вопросом является выбор между собственным производством и более недорогими поставками. Сам Зырянов считает, что в текущей ситуации стоимость проекта должна остаться вторичной задачей.

#новости #технологии #импортозамещение #завод #рабочие места #risc-v #урал #свердловская область #господдержка #мультиклет
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