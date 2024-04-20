Планируется завершить строительство пролетного строения правой части моста в следующем году.

В мае 2024 года стартуют работы по возведению нового перехода через Волгу в рамках амбициозного нового проекта. Надвижку пролетного строения правой части моста планируется завершить в следующем году, что приведет к появлению еще одного маршрута для пересечения главной реки на автотранспорте в Твери. Кроме строительства основного сооружения, которое будет иметь протяженность 350 м и ширину 38 м, будут проведены работы по реконструкции железнодорожного путепровода на проспекте Калинина, Горбатого моста в Заволжском районе, а также возведению нового путепровода и благоустройству прилегающей территории улицы Фрунзе. Общая длина будущего перехода, включая все новые сооружения, составит около 3 км — от Петербургского шоссе до Комсомольской площади. Планируется открыть движение по новой автодороге в четвертом квартале 2025 года. Губернатор области Игорь Руденя посетил строительную площадку в середине апреля 2024 года и остался доволен ходом работ, хотя отметил необходимость повышения темпов на отдельных участках.

На данный момент идет укрупнительная сборка блоков перед началом надвижки правого направления. Также планируется начать антикоррозионные работы на левой части моста в ближайшие дни, где уже смонтированы металлоконструкции. В параллель проводятся подготовительные мероприятия перед укладкой гидроизоляционных материалов на проезжей части перехода.

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Западный мост долгое время был большой мечтой для Твери, начало строительства которого откладывалось на много лет. Однако благодаря усилиям региональных и федеральных властей, в 2022 году, наконец, удалось приступить к реализации проекта. Строительство этого моста не только увеличит транспортную доступность города и улучшит транспортную связь с другими регионами, но и сделает жизнь жителей более комфортной, избавив их от постоянных пробок. В итоге жители и гости Твери получат новый комфортный транспортный коридор с удобным выездом на скоростную автомагистраль М-11 «Нева», что значительно улучшит транспортную связь Твери с другими регионами и столицей.